Σε πολύ «κλειστό» ματς, με ελάχιστες ευκαιρίες, η Ελλάδα U21 ισοφάρισε στο 91' τους Ισλανδούς και με 5/5 εύστοχα πέναλτι πήρε την πρόκριση για το Euro με τελευταίο εκτελεστή τον Χρήστο Μουζακίτη.

Από την άσπρη βούλα η Εθνική Ελπίδων (1-1 κ.δ 5-4 πέναλτι) έγραψε ιστορία και πέρασε μετά από 25 χρόνια σε τελική φάση Euro 21. Στην καυτή Λεωφόρο το σύνολο του Ταουσιάνη έγραψε ιστορία!

Χωρίς σκορ ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο σε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα στη Λεωφόρο, με την Εθνική Ελπίδων να έχει τις ευκαιρίες για να πάρει το προβάδισμα. Η Ισλανδία μπήκε πιο δυνατά στο πρώτο πεντάλεπτο, όμως η Ελλάδα ισορρόπησε γρήγορα και στο 7' ο Παπακανέλλος απείλησε με σουτ που κόντραρε και κατέληξε κόρνερ. Στο 11' ο Κωστούλας έβγαλε μια ωραία σέντρα, αλλά ο Αλεξίου δεν κατάφερε να βρει στόχο από καλή θέση, ενώ στο 20' το σουτ του Κούτσια πέρασε πάνω από τα δοκάρια. Οι Ισλανδοί απάντησαν, με τον Μπότη να κάνει σπουδαία επέμβαση στο 28' σε κεφαλιά του Άντερσον και να κρατά τη Γαλανόλευκη όρθια. Στο 43' ο Κούτσιας έχασε τη μεγαλύτερη ευκαιρία του ημιχρόνου, καθώς δεν μπόρεσε να νικήσει τον Πέτερσεν σε τετ α τετ.

Στο δέυτερο ημίχρονο οι διεθνείς μας έπαιξαν και τα... ρέστα τους για να βρεθούν στα γήπεδα Αλβανίας και Σεβρίας το καλοκαίρι του 2027. Ο Κυριόπουλος, που πέρασε ως αλλαγή, έδωσε ενέργεια στα άκρα, ενώ ο Κούτσιας και ο Καλογερόπουλος είχαν σημαντικές στιγμές για να σκοράρουν, χωρίς όμως να βρουν στόχο.

Το σκορ άνοιξαν στο 72’, οι φιλοξενούμενοι με τον Γκούντγιονσεν να πιάνει ένα δυνατό, «ξερό» σουτ έξω από την περιοχή και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1. Η Ελλάδα πάτησε... γκάζι και στο 84’, ο Κούτσιας έχασε ακόμη μία μεγάλη ευκαιρία για την ισοφάριση. Το γκολ που έψαχνε το αντιπροσωπευτικό ήρθε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων και έβαλε ξανά φωτιά στη Λεωφόρο! Ο Κυριόπουλος έκανε τη σέντρα, ο Μύθου πήρε την πρώτη κεφαλιά και στο δεύτερο δοκάρι ο Κωστούλας εμφανίστηκε σαν από μηχανής θεός, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1!

Στην παράταση οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά, πίεσαν και έψαξαν το γκολ, με τον Κούτσια να απειλεί με γυριστό σουτ στο 95'. Στη συνέχεια οι Ισλανδοί απείλησαν όμως στο 105' ο Μπότης κράτησε όρθια τη Γαλανόλευκη με τρομερή επέμβαση, έπειτα από διπλή ευκαιρία και δοκάρι! Το 1-1 έμεινε και οι δύο ομάδες κλήθηκαν να λύσουν τις διαφορές τους από την άσπρη βούλα.

Στη «ρώσικη» ρουλέτα η Ελλάδα των πέναλτι η πρόκριση!

ΤΡΕΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ! Η Εθνική Ελπίδων είναι στο Euro και ο Μουζακίτης έβαλε την υπογραφή του σε μια τεράστια πρόκριση! Η διαδικασία των πέναλτι είχε απ' όλα, με τον Μπότη να πιάνει το πρώτο χτύπημα των Ισλανδών και τους διεθνείς μας να δείχνουν ψυχραιμία από την άσπρη βούλα. Μύθου, Κούτσιας, Κωστούλας και Καλοσκάμης βρήκαν δίχτυα, οι Ισλανδοί απαντούσαν, αλλά η τελευταία λέξη ανήκε στον Χρήστο Μουζακίτη. Ο νεαρός μέσος πήρε την ευθύνη, εκτέλεσε εύστοχα για το 5-4 και έστειλε την Ελλάδα στα τελικά του Euro!