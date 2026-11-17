Ο Χρήστος Αλεξίου ήταν από τα βασικά στελέχη της πρόκρισης της Εθνικής Ελπίδων στο Euro U21 και ο ίδιος μίλησε στο Gazzetta, μετά τη νίκη της Γαλανόλευκης στα πέναλτι επί της Ισλανδίας.

Το βράδυ της Δευτέρας (16/11) η Εθνική ομάδα Κ21 πανηγύρισε μία σπουδαία πρόκριση, καθώς επικράτησε με 5-4 (1-1 κ.δ) της Ισλανδίας στα πέναλτι και πήρε την πολύτιμη πρόκριση για την τελική φάση του Euro U21 που θα διεξαχθεί το καλοκαίρι του 2027 στα γήπεδα της Αλβανίας και της Σερβίας.

Βασικό στέλεχος της ομάδας αυτής καθ΄όλη τη διάρκεια της προκριματικής διαδικασίας ήταν ο Χρήστος Αλεξίου, ο οποίος μαζί με τον Αλέξη Καλογερόπουλο αποτελούσαν το βασικό αμυντικό δίδυμο του συνόλου του Γιάννη Ταουσιάνη.

Ο νεαρός αμυντικός της ΑΕΚ μίλησε στο Gazzetta, μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης με την Ισλανδία και μοιράστηκε τα συναισθήματα του για αυτή την σπουδαία πρόκριση που πέτυχε η «Γαλανόλευκη», ενώ παράλληλα τόνισε και το ιδιαίτερο στοιχείο που έχει αυτή η Εθνική Ελπίδων, το οποίο δεν είναι άλλο από την νοοτροπία της.

Χρήστο, συγχαρητήρια για τη μεγάλη πρόκριση. Πώς νιώθεις;

«Καταρχάς, ευχαριστούμε πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενος, τόσο εγώ όσο και όλη η ομάδα. Είναι ένας στόχος τον οποίο θέσαμε εδώ και δύο χρόνια και καταφέραμε να τον φέρουμε εις πέρας».

Ισοφαρίσατε στο 90'. Πώς νιώθατε όταν δεχτήκατε το γκολ και στα λεπτά που ακολούθησαν μέχρι την ισοφάριση; Το πιστεύατε;

«Σίγουρα, σίγουρα το πιστεύαμε. Όπως είδατε και στο προηγούμενο παιχνίδι με την Ισλανδία, πάλι σκοράραμε στο 92'. Επομένως, η πίστη υπήρχε. Το θέμα ήταν να βρούμε την κατάλληλη στιγμή. Τη βρήκαμε και ισοφαρίσαμε».

Δείχνει τη σωστή νοοτροπία το γεγονός ότι σε δύο παιχνίδια καταφέρατε να φέρετε την κατάσταση τούμπα στο 90' και να πάρετε μια τεράστια πρόκριση;

«Σίγουρα, νομίζω ότι η νοοτροπία είναι η σωστή. Γιατί δεν είναι μόνο αυτό το παιχνίδι. Είναι όλη η διαδρομή που έχουμε κάνει αυτά τα δύο χρόνια. Πραγματικά, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Δεν έχουμε λόγια. Τα καταφέραμε».

Πού αφιερώνετε την πρόκριση;

«Σε όλη την Ελλάδα, εννοείται».

Σήμερα ήρθαν 8.000 άτομα, περισσότερα ακόμη και από το παιχνίδι με τη Γερμανία, που παραδοσιακά έχει καυτή έδρα .

«Η αλήθεια είναι πως η έδρα ήταν πολύ καυτή και ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο που ήταν στο πλευρό μας. Πιστεύω πως μας βοήθησε και μας ώθησε. Σίγουρα ήταν σαν να παίζαμε με έναν παίκτη παραπάνω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο».

Όταν έβαλε το γκολ ο Κωστούλας, τι σκέφτηκες;

«Πάμε να κερδίσουμε το παιχνίδι».

Τα πέναλτι είναι μια ψυχοφθόρα διαδικασία. Φοβήθηκες καθόλου;

«Φόβος δεν υπήρχε, αλλά υπήρχε η... Πώς να το πω; Η επιθυμία να κερδίσουμε. Αυτό».