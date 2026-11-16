Ο κόσμος στέκεται στο πλευρό της Εθνικής Ελπίδων κόντρα στην Ισλανδία για τη μάχη της πρόκρισης στο Euro U21, καθώς έφυγαν πάνω από 8.000 εισιτήρια

Με τον κόσμο στο πλευρό της θα δώσει η Εθνική Ελπίδων τη σημερινή της μάχη κόντρα στην Ισλανδία στη «Λεωφόρο», διεκδικώντας την πρόκριση στο Euro U21, μετά από 25 χρόνια.

Η ανταπόκριση των Ελλήνων φιλάθλων στο κάλεσμα της ομάδας είναι κάτι παραπάνω από εντυπωσιακή, καθώς έχουν ήδη διατεθεί περισσότερα από 8.000 εισιτήρια, γεγονός που εγγυάται μια εκρηκτική ατμόσφαιρα στις εξέδρες του γηπέδου. Η ζήτηση παραμένει υψηλή μέχρι και την τελευταία στιγμή, δείχνοντας τη δίψα του κοινού να στηρίξει αυτή τη νέα, ταλαντούχα φουρνιά του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η μαζική παρουσία του κόσμου αναμένεται να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα και τον πολυπόθητο «12ο παίκτη» για τους διεθνείς ποδοσφαιριστές. Σε ένα τέτοιο παιχνίδι, όπου κρίνεται η παρουσία της χώρας μας στο Euro U21, η ενέργεια από την κερκίδα θα δώσει την απαραίτητη ψυχολογική ώθηση.