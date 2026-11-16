Η λεπτομέρεια, η ικανότητα και η τύχη είναι τρεις συνιστώσες, αρκετές για να ορίσουν την τύχη μιας ομάδας σε υψηλό επίπεδο. Η Εθνική Ελπίδων θα παίξει και τα ρέστα της στη Λεωφόρο, ώστε να γράψει ιστορία και να βρεθεί σε τελική φάση EURO U21 για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια.

Η Εθνική Ελπίδων έφυγε από το παγωμένο Ρέικιαβικ με... ζεστή καρδιά και έχοντας βάλει τις βάσεις ενόψει της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου, όταν και θα αγωνιστεί μπροστά στον κόσμο της για τη μεγάλη πρόκληση. Το 1-1 με την Ισλανδία ήρθε με δραματικό τρόπο, αλλά στο τέλος της ημέρας αυτό που μένει είναι το αποτέλεσμα το οποίο δίνει ελπίδα στην ελληνική ομάδα δικαίωμα να ελπίζει για κάτι ιστορικό.

Για να ολοκληρωθεί όμως, χρειάζεται να γίνουν πολλά ακόμα. Το πρώτο και πιο σημαντικό στη ρεβάνς, θα είναι η αμυντική λειτουργία της Εθνικής μας. Στο δεύτερο ημίχρονο, οι Ισλανδοί βρήκαν χώρους, πίεσαν περισσότερο και δημιούργησαν προβλήματα στην Ελλάδα. Η ομάδα του Ταουσιάνη άντεξε χάρη και στην επέμβαση του Μπότη στο -κατά κοινή ομολογία- κακό πέναλτι του Γκούντγιονσεν. Χρειάζεται συγκέντρωση έως το 90' για να αποφευχθούν κίνδυνοι από τις σέντρες και τις στατικές φάσεις των Ισλανδών, οι οποίοι έδειξαν ότι μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα.

Σημαντικό θα είναι επίσης να μην επιτρέψει στην Ισλανδία να επιβάλλει τον ρυθμό της. Στο Ρέικιαβικ οι καιρικές συνθήκες και το χιονισμένο τερέν έπαιξαν τον ρόλο τους, με τους γηπεδούχους να είναι εξοικειωμένοι σε κάποιο ποσοστό. Στη Λεωφόρο, όμως, το σκηνικό θα είναι διαφορετικό και η Ελλάδα θα πρέπει να έχει περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια της, διαβάζοντας καλύτερα τις αδυναμίες του αντιπάλου.

Από εκεί και πέρα, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πρέπει να έχει καλύτερες και πιο αποτελεσματικές συνεργασίες στην επίθεση. Στο πρώτο ματς ο Κούτσιας αγωνίστηκε στην κορυφή, με τους Πνευμονίδη και Παπακανέλλο στα άκρα, όμως η Εθνική δεν κατάφερε να δημιουργήσει «καθαρές» φάσεις μπροστά από την αντίπαλη εστία. Επιπλέον, οι Μουζακίτης και Κοντούρης πρέπει να βοηθήσουν στην κυκλοφορία, όντες παράλληλα ακόμη πιο δραστήριοι και στο ανασταλτικό κομμάτι.

Σίγουρα, οι καιρικές συνθήκες έπαιξαν το ρόλο τους στο πρώτο παιχνίδι. Στη Λεωφόρο όμως, όπου αναμένονται άψογες συνθήκες για ποδόσφαιρο, οι Έλληνες διεθνείς θα αναζητήσουν τη λάμψη που θα φωτίσει τη ιστορία αυτής της ομάδας, ώστε να βρεθεί σε τελική φάση EURO U21 για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια.