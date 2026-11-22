Με buzzer beater του Παπασαραφιανού, η Εθνική Παίδων επικράτησε του Παναμά (2-1) και κλείδωσε την πρόκριση στους «32» του Μουντιάλ!

Πρόκριση με... θρίλερ για την Εθνική Παίδων καθώς οι παίκτες του Παπαδάκη χρειάστηκαν το buzzer beater του Παπασαραφιανού για να κερδίσουν τον Παναμά (2-1) και να κλείσουν μία θέση στους «32» του Μουντιάλ.

Από τα πρώτα λεπτά, οι δύο ομάδες έδειχναν διάθεση για να πρεσάρουν ψηλά, χωρίς να δημιουργήσουν πολλές στιγμές για γκολ. Η χώρα μας απείλησε από στατικές φάσεις αλλά ο αντίπαλος πορτιέρε φώναξε... παρών για να εμποδίσει κάθε προσπάθεια, ωστόσο δεν έκανε το ίδιο και στο 39'.

Έπειτα από πρέσινγκ, η Ελλάδα έκλεψε την μπάλα κοντά στην περιοχή, ο Σιώζος πήρε την μπάλα, βρήκε χώρο έξω και με ένα δυνατό δεξί σουτ, νίκησε τον αντίπαλο πορτιέρε για το 1-0 της χώρας μας.

Δύο λεπτά μετά, ο Μαντούρο άγγιξε την ισοφάριση αλλά η οβίδα που έκανε από μακριά, σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Γείτονα, με αποτέλεσμα το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρωθεί στο 1-0.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Παναμάς κατέβασε τις γραμμές του και οι τελικές προσπάθειες ερχόντουσαν με το... σταγονόμετρο. Ο Παναμάς θα μπορούσε να είχε ισοφαρίσει στο 77ο λεπτό όμως ο Γείτονας έκανε μία εντυπωσιακή επέμβαση στο σουτ του Λόπες έξω από την περιοχή.

Τελικά, η ισοφάριση ήρθε στο 85', όταν ο Λόπες εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Λάβδα και με κεφαλιά στην κενή εστία έφερε το παιχνίδια στα ίσια. Η χώρα μας ωστόσο δεν είχε πει την τελευταία της κουβέντα και στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Παπασαραφιανός βρήκε τον δρόμο για τα δίχτυα.

Ο ποδοσφαιριστής του Άρη πήρε την ασίστ του Αργυρίου και με πλασέ σε τετ-α-τετ νίκησε τον αντίπαλο πορτιέρε κάνοντας το 2-1 και χαρίζοντας την πρόκριση στην Ελλάδα.

Ελλαδα (Παπαδάκης): Γείτονας, Λάβδας, Σιώζιος, Φιλιπιάδης, Τσίγκας, Καραγγέλης, Μπινιάρης, Νέτο, Κώστογλου, Νεμπής, Σούβλατζης

Παναμάς (Μπαλόι): Απαρίτσιο, Ντομίνγκες, Μαρούγκο, Άνταμς, Νόρτε, Ινστουραίν, Μαδούρο, Λόπεζ, Κιρόζ, Τσάλμερς, Μοράν.