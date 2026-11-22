Η Εθνική Παίδων έκλεισε μία θέση στους «32» του Μουντιάλ μετά τη νίκη κόντρα στον Παναμά.

Μετά τη σπουδαία νίκη επί του Παναμά (2-1) και το 2/2 από την Εθνική Παίδων, η χώρα μας έκλεισε μία θέση στους «32» του Μουντιάλ ότι και να συμβεί στην τελευταία αγωνιστική των ομίλων, γράφοντας ιστορία.

Στις 17:00 είναι προγραμματισμένο το παιχνίδι του Κατάρ με την Αίγυπτο και την Τετάρτη (25/11), η χώρα μας αντιμετωπίζει το Κατάρ (16:30) και ο Παναμάς την Αίγυπτο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής:

3η αγωνιστική (25/11)

16:30: Ελλάδα – Κατάρ

16:30: Παναμάς – Αίγυπτος

Η βαθμολογία

Ελλάδα 4-2 6

Κατάρ 2-0 3*

-------------------

Αίγυπτος 1-2 0*

Παναμάς 1-4 0

*Με ματς λιγότερο

Κριτήρια ισοβαθμίας

1. Βαθμοί που συγκεντρώθηκαν στις μεταξύ τους αναμετρήσεις στη φάση των ομίλων.

2. Διαφορά τερμάτων στις μεταξύ τους αναμετρήσεις στη φάση των ομίλων.

3. Καλύτερη επίθεση στις μεταξύ τους αναμετρήσεις στη φάση των ομίλων.

4. Συνολική διαφορά τερμάτων σε όλους τους αγώνες της φάσης των ομίλων.

5. Καλύτερη επίθεση σε όλους τους αγώνες της φάσης των ομίλων.

6. Βαθμοί «ευ αγωνίζεσθαι» (fair play)/ πειθαρχικοί βαθμοί σε όλους τους αγώνες της φάσης των ομίλων (π.χ. κίτρινη κάρτα -1, έμμεση κόκκινη/ δεύτερη κίτρινη -3, απευθείας κόκκινη -4, κίτρινη και στη συνέχεια απευθείας κόκκινη -5, ισχύει ανώτατο όριο ανά παίκτη ανά αγώνα).

7. Κλήρωση που διενεργείται από την Οργανωτική Επιτροπή της FIFA.