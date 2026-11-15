Τρέλα με την Εθνική Ελπίδων: Έκαναν... φτερά 6.300 εισιτήρια ενόψει Ισλανδίας

Η Εθνική Ελπίδων φιλοξενεί την Ισλανδία για την πρόκριση στο EURO U21 και οι παίκτες του Ταουσιάνη θα έχουν πλευρό τους τον κόσμο.

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία της Εθνικής Ελπίδων για το σπουδαίο παιχνίδι με την Ισλανδία στη Λεωφόρο μετά το πρώτο παιχνίδι στο Ρέικιαβικ (1-1).

Στο γήπεδο αναμένεται να υπάρχει αρκετός κόσμος που θα σταθεί στο πλευρό της ομάδας του Ταουσιάνη, καθώς ήδη έχουν φύγει 6.300 εισιτήρια και θα δώσουν το παρών στις εξέδρες του γηπέδου.

Να θυμίσουμε ότι ο Έλληνας προπονητής δεν θα έχει στη διάθεση του τον Μοναστηρλή, ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον Τσομπανίδη αλλά ούτε τους Άλεν και Σμυρλή.

Η ανακοίνωση:

«Η Εθνική ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για τον κρίσιμο αγώνα με προπόνηση στο Αθλητικό Κέντρο της Παιανίας. Εκτός πλάνων είναι οι Μοναστηρλής, Άλεν που τραυματίστηκαν στον πρώτο αγώνα στον χιονισμένο αγωνιστικό χώρο του γηπέδου Thróttarvolur του Ρέικιαβικ και ο τιμωρημένος Σμυρλής. Στην αποστολή ενσωματώθηκε ο γκολκίπερ Τσομπανίδης. Στις τάξεις της ομάδας το κλίμα είναι θετικό παρά τις απουσίες και υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία.

Όλοι αναγνωρίζουν τις δυσκολίες του αγώνα και αυτό που τονίζουν είναι ότι πρέπει η ομάδα να παραμείνει πιστή στο πλάνο του προπονητή Γιάννη Ταουσιάνη, ο οποίος έχει χαρακτηρίσει την Ισλανδία "εξαιρετικά δύσκολο αντίπαλο που ξέρει να παίζει πολύ καλά το παιχνίδι των άμεσων επιθέσεων".

Η στήριξη των φιλάθλων είναι πολύ σημαντική για τους διεθνείς ποδοσφαιριστές σε αυτόν τον τόσο κρίσιμο αγώνα.

Για το παιχνίδι με την Ισλανδία θα λειτουργήσουν όλες οι θύρες του γηπέδου "Απόστολος Νικολαΐδης (θα ανοίξουν στις 17:00), εκτός από τη 13 και τη 14. Τα δωρεάν εισιτήρια συνεχίζουν να διατίθενται από την πλατφόρμα Ticketmaster και μέχρι το βράδυ της Κυριακής είχαν διατεθεί 6.300 εισιτήρια.

Οι φίλαθλοι που επιθυμούν να έρθουν στον αγώνα μπορούν να πατήσουν ΕΔΩ για να εξασφαλίσουν την είσοδό τους στο γήπεδο.

Ο αγώνας θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ».