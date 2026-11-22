Ο Σαραφιανός Παπασαραφιανός ήταν ο... ήρωας της Εθνικής Παίδων και με δικό του γκολ, έστειλε τη χώρα μας στους «32» του Μουντιάλ.

Η Εθνική Παίδων έκλεισε μία θέση στους «32» του Μουντιάλ καθώς επικράτησε με 2-1 του Παναμά και έκανε το 2/2 στους ομίλους, παίρνοντας την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Συγκεκριμένα, στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Αργυρίου έφυγε υπέροχα στην επίθεση, είδε τον Παπασαραφιανό και έπειτα από εξαιρετική πάσα, ο ίδιος πλάσαρε εντυπωσιακά σε τετ-α-τετ για να διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα.