Ελλάδα Κ17 - Παναμάς Κ17 2-1: Το γκολ που έστειλε τη χώρα μας στους «32»
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Ο Σαραφιανός Παπασαραφιανός ήταν ο... ήρωας της Εθνικής Παίδων και με δικό του γκολ, έστειλε τη χώρα μας στους «32» του Μουντιάλ.
Η Εθνική Παίδων έκλεισε μία θέση στους «32» του Μουντιάλ καθώς επικράτησε με 2-1 του Παναμά και έκανε το 2/2 στους ομίλους, παίρνοντας την πρόκριση στην επόμενη φάση.
Συγκεκριμένα, στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Αργυρίου έφυγε υπέροχα στην επίθεση, είδε τον Παπασαραφιανό και έπειτα από εξαιρετική πάσα, ο ίδιος πλάσαρε εντυπωσιακά σε τετ-α-τετ για να διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα.
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