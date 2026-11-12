Μουζακίτης: «Όλοι έχουμε δει το μέταλλο της Ελλάδας»

Στη δυσκολία του ματς λόγω των καιρικών φαινομένων στάθηκε ο Μουζακίτης μιλώντας στην ERT, τονίζοντας πως η ομάδα έχει δείξει το μέταλλο της.

Η Εθνική Ελπίδων πάλεψε στην εκτός έδρα αναμέτρηση με την Ισλανδία και το 1-1 αφήνει τα πάντα ανοιχτα για το ματς στη Λεωφόρο την Δευτέρα (16/11, 19:00, Live από το Gazzetta). Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα παίξει και τα... ρέστα του για να βρεθεί στο EURO U21 2027, μετά από 24 χρόνια απουσίας από τον θεσμό.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης ο Χρήστος Μουζακίτης έκανε κάποιες δηλώσεις στην ERT 2, όπου μεταξύ άλλων τόνισε πως η Γαλανόλευκη πήρε ένα θετικό για την ίδια αποτλέσμα και έδειξε το μέταλλο της.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Μουζακίτης:

Ένα δύσκολο παιχνίδι κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες, στο οποίο η Ελλάδα έδειξε το μέταλλο από το οποίο είναι φτιαγμένη.

«Η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, αλλά προφανώς το ποδόσφαιρο είναι η δουλειά μας και πρέπει να ερχόμαστε σε τέτοια γήπεδα και να παίζουμε κάτω από τέτοιες καιρικές συνθήκες. Δεν έχουμε να κρατήσουμε πάρα πολλά από το σημερινό παιχνίδι. Δεν υπήρχε τόσο πολύ παιχνίδι, αλλά πολλές φορές πρέπει να σφίξεις τα δόντια και να παίξεις όπως μπορείς, γιατί, όπως είδατε, δεν ήταν καθόλου εύκολο. Στα θετικά, πήραμε ένα καλό αποτέλεσμα για εμάς, καθώς υπάρχει και το δεύτερο παιχνίδι στην Ελλάδα. Ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι θα είναι πολύ καλύτερα».

Ενόψει του δεύτερου παιχνιδιού, τι πρέπει να κάνουμε ώστε να πάρουμε την πρόκριση, έπειτα από 25 χρόνια;

«Πρέπει να κάνουμε ό,τι κάναμε στα προηγούμενα ματς, με εξαίρεση το σημερινό. Νομίζω ότι όλοι μας έχουμε δει, κι εγώ που δεν ήμουν στα προηγούμενα παιχνίδια, το μέταλλο της ομάδας. Τα παιδιά είχαν δείξει πολύ θετικά στοιχεία και αυτά θα δείξουμε και στο δεύτερο παιχνίδι».

Θυμίζουμε πως το σύνολο του Ταουσιάνη θα έχει τον κόσμο στο πλευρό της και όπως έγινε γνωστό τα εισιτήρια θα είναι δωρεάν για τη ρεβάνς με την Ισλανδία, που θα γίνει τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στις 19:00 (Live από το Gazzetta) στη Λεωφόρο.