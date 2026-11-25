Η Ελλάδα προκρίθηκε από τη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ17 κα προετοιμάζεται για τα νοκ-άουτ. Πότε είναι η φάση των «32» και πώς λειτουργούν οι διασταυρώσεις.

Η Εθνική Παίδων κατάφερε να κλείσει μια θέση στους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ17 μετά τις νίκες απέναντι σε Αίγυπτο και Παναμά, ενώ την τελευταία αγωνιστική έκανε την ανατροπή κόντρα στο Κατάρ και κατέλαβε την πρωτιά του ομίλου ως απόλυτη.

Πλέον η ομάδα του Βασίλη Παπαδάκη στρέφει το βλέμμα στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης και τη φάση των «32», η οποία θα διεξαχθεί το διήμερο 30 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου (30/11 - 1/12).

Οι διασταυρώσεις και οι πιθανοί αντίπαλοι

Μέχρι τότε, ωστόσο, η Ελλάδα θα πρέπει να περιμένει να μάθει τον επόμενο της αντίπαλο, ο οποίος θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων στις 27 Νοεμβρίου. Οι διασταυρώσεις, ωστόσο, που θα μεσολαβήσουν διαφέρουν αρκετά ως προς τον τρόπο λειτουργίας τους, σε σύγκριση με αντίστοιχες διοργανώσεις της FIFA.

Η βασική αλλαγή είναι πως δεν υπάρχει προκαθορισμένη διασταύρωση ανάμεσα στους ομίλους. Αντίθετα, η FIFA έχει δημιουργήσει μια ενιαία κατάταξη με το ranking των ομάδων που προκρίνονται, βάσει της οποίας καθορίζονται οι αντίπαλοι.

Από εκεί και πέρα οι προκρινόμενοι χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

Οι 12 νικητές των ομίλων

Οι 12 δεύτεροι

Οι 8 καλύτεροι τρίτοι

Βάσει του ranking που έχει κάθε ομάδα στο Παγκόσμιο Κύπελλο, οι διασταυρώσεις έχουν οριστεί ως εξής: