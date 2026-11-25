Ελλάδα: Πότε είναι το επόμενο ματς και οι πιθανοί αντίπαλοι στους «32» του Μουντιάλ Κ17
Η Εθνική Παίδων κατάφερε να κλείσει μια θέση στους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ17 μετά τις νίκες απέναντι σε Αίγυπτο και Παναμά, ενώ την τελευταία αγωνιστική έκανε την ανατροπή κόντρα στο Κατάρ και κατέλαβε την πρωτιά του ομίλου ως απόλυτη.
Πλέον η ομάδα του Βασίλη Παπαδάκη στρέφει το βλέμμα στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης και τη φάση των «32», η οποία θα διεξαχθεί το διήμερο 30 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου (30/11 - 1/12).
Οι διασταυρώσεις και οι πιθανοί αντίπαλοι
Μέχρι τότε, ωστόσο, η Ελλάδα θα πρέπει να περιμένει να μάθει τον επόμενο της αντίπαλο, ο οποίος θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων στις 27 Νοεμβρίου. Οι διασταυρώσεις, ωστόσο, που θα μεσολαβήσουν διαφέρουν αρκετά ως προς τον τρόπο λειτουργίας τους, σε σύγκριση με αντίστοιχες διοργανώσεις της FIFA.
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Η βασική αλλαγή είναι πως δεν υπάρχει προκαθορισμένη διασταύρωση ανάμεσα στους ομίλους. Αντίθετα, η FIFA έχει δημιουργήσει μια ενιαία κατάταξη με το ranking των ομάδων που προκρίνονται, βάσει της οποίας καθορίζονται οι αντίπαλοι.
Από εκεί και πέρα οι προκρινόμενοι χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:
- Οι 12 νικητές των ομίλων
- Οι 12 δεύτεροι
- Οι 8 καλύτεροι τρίτοι
Βάσει του ranking που έχει κάθε ομάδα στο Παγκόσμιο Κύπελλο, οι διασταυρώσεις έχουν οριστεί ως εξής:
- 1ος (βάσει ranking)* νικητής ομίλου – 8ος (βάσει ranking)* καλύτερος τρίτος
- 2ος νικητής ομίλου – 7ος καλύτερος τρίτος
- 3ος νικητής ομίλου – 6ος καλύτερος τρίτος
- 4ος νικητής ομίλου – 5ος καλύτερος τρίτος
- 5ος νικητής ομίλου – 4ος καλύτερος τρίτος
- 6ος νικητής ομίλου – 3ος καλύτερος τρίτος
- 7ος νικητής ομίλου – 2ος καλύτερος τρίτος
- 8ος νικητής ομίλου – 1ος καλύτερος τρίτος
- 9ος νικητής ομίλου – 12ος δεύτερος
- 10ος νικητής ομίλου – 11ος δεύτερος
- 11ος νικητής ομίλου – 10ος δεύτερος
- 12ος νικητής ομίλου – 9ος δεύτερος
- 1ος δεύτερος – 8ος δεύτερος
- 2ος δεύτερος – 7ος δεύτερος
- 3ος δεύτερος – 6ος δεύτερος
- 4ος δεύτερος – 5ος δεύτερος
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