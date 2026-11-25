Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις της εμφατικής νίκης της Εθνικής Παίδων με 4-1 κόντρα στο Κατάρ.

Η Εθνική Παίδων μάγεψε κόντρα στο Κατάρ, το οποίο και συνέτριψε με 4-1.

Οι οικοδεσπότες προηγήθηκαν στο 5' με φοβερό σουτ του Αϊμάν. Η Ελλάδα, όμως, αντεπιτέθηκε και στο 25' ο Σούβλατζης έκανε την προβολή και η μπάλα κατέληξε στο αριστερό δοκάρι και άουτ!

Η ισοφάριση για την ανώτερη Εθνική ήρθε στο 48'. Επέλαση του Χαλδέζου και πάσα στον Σούβλατζη, ο οποίος απέφυγε εκπληκτικά με το αριστερό τον Σαμί Νταράνι και με δεξί πλασέ έκανε το 1-1! Στο 67' ο Καραγγέλης έκανε εξαιρετική σέντρα από αριστερά και ο Αργυρίου με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στην αριστερή γωνία για το 2-1.

Στο 69' ο Καραγγέλης μπήκε στην περιοχή, απέφυγε τον Ντασίρ και με δεξί πλασέ έκανε το 3-1!

Η Ελλάδα είχε καθαρίσει το ματς και την πρωτιά στον όμιλο και στο 79' το Κατάρ έμεινε με δέκα παίκτες. Ο Ντιαντίν Μπενιάτλα που είχε κίτρινη έκανε επικίνδυνο τάκλιν στον Ψυρούκη κι αποβλήθηκε.

Στο 86' σέντρα από αριστερά του Καραγγέλη, τελείωμα μίας επαφής με το αριστερό του Σούβλατζη στην αριστερή γωνία για το τελικό 4-1!

Τα highlights του αγώνα της Εθνικής