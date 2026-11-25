Μετά το 4-1 επί του Κατάρ η Εθνική Κ17 τερμάτισε στην κορυφή του ομίλου με τους παίκτες και το προπονητικό επιτελείο να πανηγυρίζουν με την ψυχή τους αυτή την πρωτιά.

Καλύτερη παρθενική συμμετοχή σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου δεν θα μπορούσε να φανταστεί η Εθνική Κ17. Τα παιδιά του Βασίλη Παπαδάκη επικράτησαν και του Κατάρ με 4-1 και κάνοντας το τρία στα τρία τερμάτισαν στην κορυφή του 1ου Ομίλου.

Μια νίκη που στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πανηγύρισαν με την ψυχή τους και με το τελευταίο σφύριγμα όλοι έγιναν ένα κουβάρι.