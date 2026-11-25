Ελλάδα Κ17: Πανηγύρισαν με την ψυχή τους την τρίτη νίκη σε τρεις αγώνες
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Μετά το 4-1 επί του Κατάρ η Εθνική Κ17 τερμάτισε στην κορυφή του ομίλου με τους παίκτες και το προπονητικό επιτελείο να πανηγυρίζουν με την ψυχή τους αυτή την πρωτιά.
Καλύτερη παρθενική συμμετοχή σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου δεν θα μπορούσε να φανταστεί η Εθνική Κ17. Τα παιδιά του Βασίλη Παπαδάκη επικράτησαν και του Κατάρ με 4-1 και κάνοντας το τρία στα τρία τερμάτισαν στην κορυφή του 1ου Ομίλου.
Μια νίκη που στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πανηγύρισαν με την ψυχή τους και με το τελευταίο σφύριγμα όλοι έγιναν ένα κουβάρι.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.