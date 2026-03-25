Κούτσιας στο Gazzetta: «Στις ΗΠΑ έπεσα πολύ ψυχολογικά! Μιλούσα με την οικογένειά μου και μετά... κενό»

Πρώτη συνάντηση μετά από καιρό. Καθόμαστε σε έναν χώρο όπου είχαμε την ησυχία μας και αρχίσαμε με Εθνική Ομάδα, συνεχίσαμε για το ταξίδι του στις ΗΠΑ, για τις δυσκολίες εκεί, κυρίως στο ψυχολογικό κομμάτι, παρακάτω μιλήσαμε για την Ελβετία και τη Λουγκάνο και καταλήξαμε στον Έλληνα ποδοσφαιριστή.

Πολύ ωραία μέχρι εδώ, όμως ένα πράγμα μου έκανε εντύπωση. Σε όλη τη συνέντευξη ήταν σοβαρός, σχεδόν ανέκφραστος με λίγες στιγμές όπου τα μάτια του τον... πρόδιδαν ότι είναι περήφανος για κάτι. Η στιγμή όμως, που αναφέρθηκε στον πατέρα του, ήταν εκείνη όπου φάνηκε ένα χαμόγελο στο πρόσωπο του.

Η αγάπη του για εκείνον είναι ξεχωριστή και εξηγεί τους λόγους και τις καταστάσεις, οι οποίοι τον διαμόρφωσαν σε αυτό που είναι σήμερα.

Άλλωστε, κάθεσαι και σκέφτεσαι, πόσα πράγματα μπορεί να ζήσει ή να δει ή να νιώσει ένα παιδί στα 22 του χρόνια. Από αμέτρητα μέχρι ελάχιστα. Στην περίπτωση του Γιώργου Κούτσια, λοιπόν, τα δεδομένα είναι λίγο διαφορετικά.

Ένα παιδί που σε ηλικία μόλις 16 ετών ξεπετάχτηκε από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ και έγινε ένα από τα πρώτα ταλέντα της χώρας μας που έκανε τόσο γκελ σε ελληνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ανέβηκε από νεαρή ηλικία στην ανδρική ομάδα αφού πρώτα είχε σαρώσει με τα μικρά κλιμάκια του συλλόγου.

Έπαιξε στη Β' ομάδα όταν αγωνιζόταν στη Superleague 2 και βρήκε δέκα φορές τα αντίπαλα δίχτυα σε μόλις 16 παιχνίδια. Ο Βόλος του έδωσε την ευκαιρία να αγωνιστεί ακόμα περισσότερο στην πρώτη κατηγορία της χώρας και στα 18 του, είχε στο παλμαρέ του 23 παιχνίδια Α' Εθνικής με απολογισμό 5 γκολ και 1 ασίστ, εντυπωσιάζοντας με τις επιδόσεις του.

Κάπως έτσι ήρθε και η πώληση στη Σικάγο Φάιρ του MLS αντί 2,5 εκατ. ευρώ τον Φλεβάρη του 2023. Ο 19χρονος Κούτσιας δεν άλλαζε απλώς χώρα αλλά ολόκληρη Ήπειρο για να αγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο. Η συνέχεια μόνο ικανοποιητική δεν ήταν αφού δεν κατάφερε να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα των ΗΠΑ.

Η αλλαγή ήταν απότομη, η απουσία της οικογένειας αρκετά ισχυρή και το γεγονός ότι δεν είχε πολλά λεπτά συμμετοχής, μετατράπηκαν σε βράχο για τη ψυχολογία του νεαρού επιθετικού. Εξού και ο λόγος που επέλεξε να επιστρέψει άμεσα στην Ευρώπη, αυτή τη φορά για χάρη της Λουγκάνο της Ελβετίας όπου είναι μέχρι σήμερα.

«Η Εθνική είναι πάνω από όλους μας», ήταν η ατάκα όμως που άλλαξε άρδην όλα έχουν συμβεί. Φορώντας τη ζακέτα της αποστολής, όταν μιλούσε για την Ελλάδα, έδειχνε ξανά και ξανά το εθνόσημο. Παρά τα όσα μπορεί να έχουν συμβεί στην καριέρα του, ο Γιώργος Κούτσιας υπηρετεί το εθνόσημο και το ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα. Είναι διαφορετικό κομμάτι της ζωής του το να αγωνίζεται με την Εθνική.

Ο 22χρονος φορ έκανε τη δική του εξομολόγηση στο Gazzetta και μίλησε για όλα τα παραπάνω, παρουσίασε τις δυσκολίες, τις σκληρές στιγμές αλλά και εκείνες που του δίνουν την ώθηση για το κάτι παραπάνω.