Πρώτη προπόνηση στην Ισλανδία για την Εθνική Ελπίδων, που έχει μπροστά της δύο σημαντικές αναμετρήσεις με φόντο την πρόκριση στο EURO U21 2027.

Δουλειά έπιασε η Εθνική Ελπίδων επί ισλανδικού εδάφους, η οποία συνεχίζει την προετοιμασία της στο Ρέικιαβικ ενόψει της πρώτης αναμέτρησης με την Ισλανδία (12/11 στις 15:00).

Οι Μουζακίτης, Κούτσιας, Μύθου, Κάτρης, Κοντούρης, Καλογερόπουλος, Κωστούλας και οι υπόλοιποι διεθνείς πάτησαν γήπεδο, με τον Γιάννη Ταουσιάνη να ξεκινά την προετοιμασία της ομάδας ενόψει του πρώτου αγώνα των μπαράζ για την πρόκριση στο EURO U21 του 2027.

Η ελληνική αποστολή βρίσκεται στην Ισλανδία από το βράδυ της Δευτέρας (09/11), έχοντας ταξιδέψει με πτήση τσάρτερ, και πλέον μπαίνει στην τελική ευθεία πριν από το παιχνίδι της Πέμπτης (12/11, 15:00). Εκεί όπου θέλει να πάρει προβάδισμα πρόκρισης και να βρεθεί σε τελική φάση EURO U21 μετά από 24χρόνια.

Θυμίζουμε πως η ρεβάνς θα ακολουθήσει στις 16 Νοεμβρίου στη Λεωφόρο.

Αναλυτικά η αποστολή της Γαλανόλευκης: Μοναστηρλής, Μπότη, Κακαδιάρης, Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Κεραμίτσης, Κάτρης, Προδρομίτης, Κωστούλας, Άλεν, Φίλων, Μπακούλας, Κοντούρης, Αλμύρας, Γκούμας, Μπρέγκου, Μουζακίτης, Καλοσκάμης, Παπακανέλλος, Κούτσιας, Ράλλης, Μύθου, Κυριόπουλος, Θεοδοσουλάκης, Πνευμονίδης, Σμυρλής.

Δείτε φωτογραφίες από την προπόνηση: