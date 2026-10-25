Χαμός με Πινέδα και Αλμέιδα στο Μεξικό: Αποβλήθηκαν «πακέτο» σε ματς της Μοντερέι

Ο «Πελάδο» μαζί με τον Ορμπελίν Πινέδα αντίκρυσαν την κόκκινη κάρτα στην αναμέτρηση της Μοντερέι απέναντι στην Τσίβας.

Επεισοδιακό βράδυ για τον Ματίας Αλμέιδα και τον Ορμπελίν Πινέδα, καθώς αμφότεροι αποβλήθηκαν στην ηττα της Μοντερέι με 1-0 από την Τσίβας.

Η φάση που οδήγησε στην αποβολή του πρώην παίκτη της ΑΕΚ ξεκίνησε λίγο πριν τη συμπλήρωση των 90 λεπτών, όταν ο Μεξικανός μέσος ανέτρεψε τον Κέβιν Καστανιέδα για να ανακόψει την αντεπίθεση των φιλοξενούμενων. Ο διαιτητής θεώρησε πως εκεί υπήρχε προφανής ευκαιρία για γκολ κι απέβαλε απευθείας τον Πινέδα. Η απόφαση αυτή ξεσήκωσε θύελλα διαμαρτυριών από τον πάγκο της Μοντερέι, καθώς ο παίκτης δεν θα είναι διαθέσιμος ούτε στο ερχόμενο παιχνίδι με την Τιχουάνα.

Εκνευρισμένος τόσο από την αποβολή του πρώην παίκτη του στην Ένωση όσο και από ένα ακυρωθέν τέρμα της Μοντερέι στις καθυστερήσεις, ο Ματίας Αλμέιδα εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο λίγο μετά το τελευταίο σφύριγμα. Η αναστάτωση που προκάλεσε εκεί είχε ως αποτέλεσμα το να αντικρίσει κι εκείνος την κόκκινη κάρτα, με το τεχνικό του επιτελείο να παρεμβαίνει για να τον συγκρατήσει και να τον ηρεμήσει.

Έτσι, οι δύο πρώην «κιτρινόμαυροι», οι οποίοι έχουν συνυπάρξει σε ΑΕΚ και Τσίβας, έγιναν αρνητικοί πρωταγωνιστές στην αναμέτρηση της Μοντερέι για το μεξικάνικο πρωτάθλημα.

¡A revivir la falta de Orbelín Pineda (Monterrey) a Kevin Castañeda (C.D. Guadalajara), causando su propia expulsión! Partido del torneo Apertura 2026; narración de @AgomezlunaM para Univision/TUDN USA https://t.co/dlR1oGmMne October 25, 2026