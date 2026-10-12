«Απασφάλισε» ο Αλμέιδα στη συνέντευξη Τύπου: «Λέτε ψέματα, μην μου κάνετε δυσφήμηση»

Ο πρώην τεχνικός της ΑΕΚ, Ματίας Αλμέιδα, τα έχωσε στους δημοσιογράφους μετά την ισοπαλία της Μοντερέι κόντρα στην Αμέρικα και τους κατηγόρησε για συκοφαντία.

Σε κόντρα με τους δημοσιογράφους βρέθηκε ο Ματίας Αλμείδα στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε μετά την ισοπαλία της Μοντερέι με την Αμέρικα, όταν ο πρώην τεχνικός της ΑΕΚ ξέσπασε για όσα είχαν γραφτεί πριν από τον αγώνα.

Ο Αργεντινός προπονητής κατηγόρησε τους δημοσιογράφους πως παρερμήνευσαν τα λόγια του για την Αμέρικα και τον έκαναν να φανεί πως είναι υποτιμητικός απέναντί της, κάτι που ξεκαθάρισε πως δεν ανήκει στην πραγματικότητα.

Μια σχετική ερώτηση δημοσιογράφου μετά το ισόπαλο ραντεβού (1-1) πυροδότησε την έντονη απάντηση από τον Αλμέιδα, ο οποίος κατηγόρησε τους δημοσιογράφους για ψεύδη και μια καμπάνια δυσφήμισης προς το πρόσωπό του.

«Είπα εγώ κυριολεκτικά κάτι τέτοιο; Δεν νομίζω ότι με άκουσες, γιατί προηγουμένως αναγνώρισα την αξία της Αμέρικα , του προπονητή της, της ιστορίας της και όλων των ποδοσφαιριστών της. Στη συνέχεια, όμως, άλλαξαν την ερώτηση που έκαναν στον Μπόρχα, γιατί προφανώς δεν είναι υποχρεωμένος να ακούει εμένα. Του έκαναν την ερώτηση με κακόβουλη πρόθεση, γιατί αν υπάρχει κάτι που με χαρακτηρίζει, αυτό είναι ο σεβασμός μου προς κάθε ποδοσφαιριστή, κάθε προπονητή και κάθε ομάδα.

Επομένως, μην ψεύδεστε και μην προσπαθείτε να με δυσφημίσετε. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Η ερώτηση που έκαναν στον Μπόρχα ήταν κακόβουλη, και εκείνος απάντησε — όπως θα μπορούσε να απαντήσει ο καθένας. Εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη αν κάνω κάτι λάθος ή αν ενεργώ με κακή πρόθεση, αν και αμφιβάλλω ότι θα μπορούσα να ενεργήσω με κακή πρόθεση» τόνισε χαρακτηριστικά.

Για την ιστορία η Αμέρικα είναι στην κορυφή της βαθμολογίας στο Μεξικό, τη στιγμή που η ομάδα του Αλμέιδα έχει περιοριστεί στη 10η θέση.