Φλίτγουντ – Άρσεναλ: Πανζουρλισμός για την ιστορική πρόκριση κόντρα στους «Κανονιέρηδες»!
Η Φλίτγουντ έζησε το δικό της ποδοσφαιρικό όνειρο, αφήνοντας εκτός συνέχειας την Άρσεναλ και παίρνοντας μια πρόκριση που δύσκολα θα ξεχαστεί! Η ομάδα της τέταρτης κατηγορίας άντεξε στην πίεση των «Κανονιέρηδων», κράτησε το 1-1 μέχρι το τέλος. Στη «ρώσικη» ρουλέτα των πέναλτι αποδείχθηκε ψυχραιμότερη και με 5-3 έθεσε την ομάδα του Αρτέτα εκτός συνέχεια του Carabao Cup.
Μόλις η τελευταία εκτέλεση κατέληξε στα δίχτυα, οι εξέδρες όπως ήταν λογικό πήραν φωτιά. Παίκτες και φίλαθλοι έγιναν ένα κουβάρι, με τους πανηγυρισμούς να μην έχουν τέλος για μια ομάδα που κατάφερε να ρίξει στο...καναβάτσο τους πρωταθλητές Αγγλίας. Για την ιστορία, το γήπεδο όπου οι «Gunners» γνώρισαν τον... αποκλεισμό φέρει το ίδιο όνομα με την παλιά, ιστορική τους έδρα στο βόρειο Λονδίνο, Χάιμπουρι!
Δείτε μερικά video:
LOCURA EN HIGHBURY Los hinchas del Fleetwood Town INVADIERON LA CANCHA tras la histórica eliminación al Arsenal en la EFL Cup https://t.co/XbzFAaljyF— Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) October 27, 2026
THE FLEETWOOD FANS PITCH INVADE AS THEY KNOCK ARSENAL OUT OF THE EFL CUP ON PENALTIES. WHAT A MOMENT FOR THEM PLAYERS AND FANS. https://t.co/tw3c8cSnB7— george (@StokeyyG2) October 27, 2026
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