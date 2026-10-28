Τη μεγαλύτερη στιγμή της ιστορίας της έζησε η Φλίτγουντ, που πήρε μια ιστορική πρόκριση στους «8» του Carabao Cup, θέτοντας εκτός συνέχειας την Άρσεναλ(1-1κ.δ 5-3 πεν)!

Η Φλίτγουντ έζησε το δικό της ποδοσφαιρικό όνειρο, αφήνοντας εκτός συνέχειας την Άρσεναλ και παίρνοντας μια πρόκριση που δύσκολα θα ξεχαστεί! Η ομάδα της τέταρτης κατηγορίας άντεξε στην πίεση των «Κανονιέρηδων», κράτησε το 1-1 μέχρι το τέλος. Στη «ρώσικη» ρουλέτα των πέναλτι αποδείχθηκε ψυχραιμότερη και με 5-3 έθεσε την ομάδα του Αρτέτα εκτός συνέχεια του Carabao Cup.

Μόλις η τελευταία εκτέλεση κατέληξε στα δίχτυα, οι εξέδρες όπως ήταν λογικό πήραν φωτιά. Παίκτες και φίλαθλοι έγιναν ένα κουβάρι, με τους πανηγυρισμούς να μην έχουν τέλος για μια ομάδα που κατάφερε να ρίξει στο...καναβάτσο τους πρωταθλητές Αγγλίας. Για την ιστορία, το γήπεδο όπου οι «Gunners» γνώρισαν τον... αποκλεισμό φέρει το ίδιο όνομα με την παλιά, ιστορική τους έδρα στο βόρειο Λονδίνο, Χάιμπουρι!

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LOCURA EN HIGHBURY Los hinchas del Fleetwood Town INVADIERON LA CANCHA tras la histórica eliminación al Arsenal en la EFL Cup https://t.co/XbzFAaljyF October 27, 2026