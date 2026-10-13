Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκόραρε και πάλι, στη νίκη της Αλ Νασρ με 3-1 επί της Νέφτσι Φέργκανα για το Ασιατικό Champions League και πλησίασε περισσότερο στον στόχο των 1000 γκολ.

Ολοένα και πλησιάζει στον απόλυτο (όπως έχει δηλώσει και ο ίδιος) στόχο των 1000 γκολ καριέρας ο Κριστιάνο Ρονάλντο, που βρήκε δίχτυα για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι της Αλ Νασρ.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ σκόραρε στο 3-1 της ομάδας του Άγγελου Ποστέκογλου επί της Νέφτσι Φέργκανα για το Ασιατικό Champions League, σε μια αναμέτρηση που καθυστέρησε σχεδόν μια ώρα να κάνει σέντρα, λόγω συναγερμού για πυραυλική επίθεση!

Στο καθαρά αγωνιστικό, ο Γκάμπριελ έκανε το 1-0 στο 33', με τον CR7 να βρίσκει δίχτυα στο 42ο λεπτό με ωραίο βολέ μέσα από την περιοχή και να σημειώνει έτσι το υπ αριθμόν 981 γκολ στην τεράστια καριέρα του, έχοντας μπροστά του ακόμη 19 για να πιάσει το... τετραψήφιο. Στο 51' ο Οντιλοφ μείωσε για τους φιλοξενούμενους και το τελικό 3-1 ήρθε με αυτογκόλ στο 78'.