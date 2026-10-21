Ρονάλντο: Έχασε πέναλτι και φάση σε κενή εστία κόντρα στη ΝΕΟΜ του Μασούρα (vid)
Την ευκαιρία να πλησιάσει ακόμη περισσότερο στα 1000 γκολ (έχει 981) έχασε το βράδυ της Τρίτης (20/10) ο Κριστιάνο Ρονάλντο, στο παιχνίδι της Αλ Νασρ με τη ΝΕΟΜ του Γιώργου Μασούρα.
Η ομάδα του Άγγελου Ποστέκογλου δεν πλήρωσε τις χαμένες ευκαιρίες και το άστοχο πέναλτι του Πορτογάλου σούπερ σταρ, καθώς εν τέλει επικράτησε με 1-0 χάρη σε γκολ του Ζοάο Φέλιξ στο 61ο λεπτό, πέντε λεπτά μετά την είσοδο του Μασούρα στο ματς.
Αρχικά λοιπόν, ο CR7 έστησε την μπάλα στην άσπρη βούλα στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, ωστόσο η δυνατή του εκτέλεση κατέληξε άουτ, μέσα σε απογοήτευση του ίδιου αλλά και του κοινού.
🚨🚨 𝗠𝗔𝗝𝗢𝗥 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Cristiano Ronaldo has MISSED THE PENALTY! ❌ https://t.co/bDMOycCiQG— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 20, 2026
Και το δεύτερο μέρος ωστόσο δεν ξεκίνησε ιδανικά για τον 41χρονο άσο, αφού στο 48' αστόχησε και πάλι, αυτή τη φορά προ κενής εστίας, μη μπορώντας να πετύχει το υπ'αριθμόν 982 γκολ της μυθικής καριέρας του. Όσον αφορά τον Μασούρα, αγωνίστηκε σχεδόν 40 λεπτά και αντίκρισε μια κίτρινη κάρτα.
NO SE PUEDE CREER LO QUE ERRÓ CRISTIANO RONALDO, OTRA VEZ. ‼️😳🇵🇹 https://t.co/XE9tC1jomu— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 20, 2026
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