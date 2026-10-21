Η Αλ Νασρ κέρδισε με 1-0 τη ΝΕΟΜ του Γιώργου Μασούρα, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να χάνει πέναλτι και ευκαιρία προ κενής εστίας.

Την ευκαιρία να πλησιάσει ακόμη περισσότερο στα 1000 γκολ (έχει 981) έχασε το βράδυ της Τρίτης (20/10) ο Κριστιάνο Ρονάλντο, στο παιχνίδι της Αλ Νασρ με τη ΝΕΟΜ του Γιώργου Μασούρα.

Η ομάδα του Άγγελου Ποστέκογλου δεν πλήρωσε τις χαμένες ευκαιρίες και το άστοχο πέναλτι του Πορτογάλου σούπερ σταρ, καθώς εν τέλει επικράτησε με 1-0 χάρη σε γκολ του Ζοάο Φέλιξ στο 61ο λεπτό, πέντε λεπτά μετά την είσοδο του Μασούρα στο ματς.

Αρχικά λοιπόν, ο CR7 έστησε την μπάλα στην άσπρη βούλα στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, ωστόσο η δυνατή του εκτέλεση κατέληξε άουτ, μέσα σε απογοήτευση του ίδιου αλλά και του κοινού.

🚨🚨 𝗠𝗔𝗝𝗢𝗥 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Cristiano Ronaldo has MISSED THE PENALTY! ❌ https://t.co/bDMOycCiQG October 20, 2026

Και το δεύτερο μέρος ωστόσο δεν ξεκίνησε ιδανικά για τον 41χρονο άσο, αφού στο 48' αστόχησε και πάλι, αυτή τη φορά προ κενής εστίας, μη μπορώντας να πετύχει το υπ'αριθμόν 982 γκολ της μυθικής καριέρας του. Όσον αφορά τον Μασούρα, αγωνίστηκε σχεδόν 40 λεπτά και αντίκρισε μια κίτρινη κάρτα.