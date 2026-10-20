Σε συνέντευξή του στο Athletic, ο Έρικ Τεν Χαγκ εξαπέλυσε... πυρ κατά του Κριστιάνο Ρονάλντο, αναφέροντας πως απογοήτευσε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Το όνομα του Κριστινάνο Ρονάλντο «έκλεψε» την παράσταση στη μεγάλη συνέντευξη που παραχώρησε πρόσφατα στο Athletic ο Έρικ Τεν Χαγκ, μιλώντας κατά κύριο λόγο για τον καιρό του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Ολλανδός τεχνικός, που αυτή τη στιγμή εργάζεται στην πατρίδα του για λογαριασμό της Τβέντε, ανέλαβε τους «Κόκκινους Διαβόλους» τον Ιούλιο του 2022, παραμένοντας στο Όλντ Τράφορντ έως και την 28η Οκτωβρίου του 2024, όταν και απολύθηκε.

Ωστόσο, πρόλαβε να συνεργαστεί με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ μόλις τέσσερις μήνες (Ιούλιος-Νοέμβριος 2022), αφού ήρθε η πρόωρη απόχώρησή του (σσ Κριστιάνο) από τη Γιουνάιτεντ, στη δεύτερή του θητεία. Στο πλαίσιο αυτό, ο Τεν Χαγκ μίλησε για τη συνύπαρξή τους και τόνισε πως ο CR7 ήταν ένας δύσκολος χαρακτήρας, παραδεχόμενος φυσικά την τεράστια πορεία του.

Αυτό που ξεχώρισε βέβαια είναι η κριτική του 56χρονου τεχνικού, που ανέφερε μεταξύ άλλων πως ο Κριστιάνο δεν μπορούσε να τρέξει και να συμμετέχει στο πρέσινγκ, καθώς δεν είχε προετοιμάσει σωστά τον εαυτό του, ενώ παράλληλα παρότρυνε τους συμπαίκτες του στις προπονήσεις να... φυλάνε τα πόδια τους. Παράλληλα, είπε πως απογοήτευσε τον σύλλογο, όταν και αποχώρησε για τη Σαουδική Αραβία και την Αλ Νασρ.

«Απογοήτευσε την ομάδα, και απογοήτευσε εμένα, καθώς είχαμε κάνει τα πλάνα μας υπολογίζοντας σε αυτόν. Ταξίδεψα στην Πορτογαλία για να μιλήσω μαζί του σχετικά με τους στόχους μου, πριν αναλάβω τη Γιουνάιτεντ. Προφανώς, είναι ένας από τους κορυφαίους στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Τον σεβόμουν πολύ. Όμως, εκείνη τη στιγμή, ως προπονητής, έπρεπε να πάρω μια ορθολογική απόφαση και να κρατήσω στην ομάδα τους παίκτες που εκτιμώ.

Πολλές φορές του έλεγα: "Ρόνι, όλοι θέλουν να δουλέψουν για σένα, να σε φέρουν στην κατάλληλη θέση, αλλά αν δεν μπορείς να βρεθείς εσύ μέσα στην περιοχή, δεν μπορείς να σκοράρεις". Δεν ήταν σε θέση να το κάνει. Είναι λανθασμένη η αντίληψη ότι περίμενα από αυτόν να κάνει πρέσινγκ, ή ότι εξαντλήθηκε από αυτό. Απλώς δεν μπορούσε. Δεν έτρεχε ούτε όταν η ομάδα είχε την μπάλα, ούτε όταν δεν την είχε. Ο λόγος ήταν ότι δεν είχε προετοιμάσει σωστά τον εαυτό του. Κάθε κορυφαία ομάδα οφείλει να αγκαλιάζει τον κορυφαίο παίκτη της, αλλά και ο κορυφαίος παίκτης οφείλει να δουλεύει για την ομάδα.

Έλεγε στους συμπαίκτες του: "Φυλάξτε τα πόδια σας στην προπόνηση". Το καταλαβαίνω αυτό όταν βρίσκεσαι σε κορυφαία φυσική κατάσταση – μπορείς να κάνεις οικονομία δυνάμεων. Αλλά, πρώτα απ' όλα, πρέπει να προπονηθείς σκληρά ώστε να φτάσεις στο κατάλληλο επίπεδο φυσικής κατάστασης».