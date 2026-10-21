Ρονάλντο σε Κβαρατσχέλια: «Κράτα τη φλόγα ζωντανή, τα καλύτερα έρχονται»

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανάρτησε μήνυμα στήριξης προς τον Κβίτσα Κβαρατσχέλια, ο οποίος τις τελευταίες ώρες βιώνει δύσκολες στιγμές μετά την ρήξη χιαστού που υπέστη.

«Πύρρειος» αποδείχθηκε η νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν απέναντι στη Μπαρτσελόνα! Ο Κβίτσα Κβαρατσχέλια συγκεκριμένα αποχώρησε τραυματίας από τον αγώνα και οι εξετάσεις που ακολούθησαν δεν ήταν καθόλου καλές.

Ο Γεωργιανός εξτρέμ, άλλωστε, υπέστη ρήξη χιαστού απέναντι στους Μπλαουγκράνα και θα μείνει στα «πιτς» για το υπόλοιπο της σεζόν! Λίγες ώρες αργότερα πάντως, ο Κβάρα δέχθηκε μήνυμα στήριξης από τον Κριστιάνο Ρονάλντο στα social media, ο οποίος θέλησε να σταθεί στο πλευρό του.

«Οι πιο δύσκολες μάχες στο ποδόσφαιρο είναι συνήθως αυτές που δεν βλέπει κανείς. Ξέρω αυτό το συναίσθημα, Κβάρα. Αλλά μην ξεχάσεις αυτό που σε έφερε ως εδώ και μην αφήσεις μια δύσκολη στιγμή να σε κάνει να αμφισβητήσεις το πόσο μακριά μπορείς να φτάσεις.

Κράτα τη φλόγα ζωντανή. Τα καλύτερα είναι μπροστά σου» έγραψε χαρακτηριστικά ο Πορτογάλος σε ανάρτηση στο Instagram.