Η αναμέτρηση της Αλ Νασρ με τη Νέφτσι Φεργκάνα καθυστέρησε πάνω από μία ώρα να ξεκινήσει λόγω συναγερμού για πυραυλική επίθεση.

Έντονη ανησυχία προκλήθηκε το βράδυ της Δευτέρας (12/10) στο Ριάντ, με ΜΜΕ της Σαουδικής Αραβίας να αναφέρουν πως οι Χούθι εκτόξευσαν βαλλιστικό πύραυλο με στόχο την πρωτεύουσα της χώρας.

Οι νεότερες πληροφορίες κάνουν λόγο για επιτυχημένη εξουδετέρωση του πυραύλου, με το σοβαρότατο περιστατικό να επηρεάζει και τη διεξαγωγή της αναμέτρησης της Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο με τη Νέφτσι Φεργκάνα για το ACF Champions League Elite.

Από τα μεγάφωνα του γηπέδου, έγινε ενημέρωση πως κατόπιν εντολής της Πολιτικής Προστασίας, η σέντρα θα καθυστερούσε, με τους οπαδούς να παρακαλούνται να παραμείνουν στις θέσεις τους καθώς η κατάσταση ήταν υπό έλεγχο. Εντέλει, το ματς ξεκίνησε με καθυστέρηση άνω της μίας ώρας.