Αλ Νασρ: Καθυστέρηση σε ματς λόγω συναγερμού για επίθεση των Χούθι
Έντονη ανησυχία προκλήθηκε το βράδυ της Δευτέρας (12/10) στο Ριάντ, με ΜΜΕ της Σαουδικής Αραβίας να αναφέρουν πως οι Χούθι εκτόξευσαν βαλλιστικό πύραυλο με στόχο την πρωτεύουσα της χώρας.
Οι νεότερες πληροφορίες κάνουν λόγο για επιτυχημένη εξουδετέρωση του πυραύλου, με το σοβαρότατο περιστατικό να επηρεάζει και τη διεξαγωγή της αναμέτρησης της Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο με τη Νέφτσι Φεργκάνα για το ACF Champions League Elite.
Από τα μεγάφωνα του γηπέδου, έγινε ενημέρωση πως κατόπιν εντολής της Πολιτικής Προστασίας, η σέντρα θα καθυστερούσε, με τους οπαδούς να παρακαλούνται να παραμείνουν στις θέσεις τους καθώς η κατάσταση ήταν υπό έλεγχο. Εντέλει, το ματς ξεκίνησε με καθυστέρηση άνω της μίας ώρας.
🚨Le match entre Al Nassr et Neftchi Ferghana 🇺🇿 en phase de groupes de ligue des champions asiatique a été retardé en raison d’une alerte ! 🎤 Le speaker du stade a annoncé : « Chers spectateurs, en raison d’une alerte signalée par la Protection civile, nous vous prions de rester calmes et de demeurer en sécurité à vos places. Il n’y a rien d’inquiétant et le match reprendra dans quelques minutes, inchaAllah. » https://t.co/sMBjO1idxZ— SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) October 12, 2026
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