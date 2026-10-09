Ρονάλντο: Επέστρεψε με γκολ και έφτασε τα 980 (vid)
Τι πιο σύνηθες θα πει κανείς, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να επιστρέφει στους αγωνιστικούς χώρους μετά την... περιπέτεια με την Εθνική Πορτογαλίας και να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα: να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα.
Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ που είναι από τα κορυφαία θέματα των ημερών λόγω της κόντρας του με τον Ζόρζε Ζεσούς και (πολύ περισσότερο) ελέω της αποχώρησής του από την αποστολή της Εθνικής, άνοιξε το σκορ στο παιχνίδι της Αλ Νασρ με την Αλ Ντιριγιά.
Συγκεκριμένα, στο 23ο λεπτό πήρε το... ριμπάουντ μετά από απόκρουση του αντίπαλου κίπερ και έστειλε την μπάλα στην κενή εστία, φτάνοντας τον μυθικό αριθμό των 980 γκολ στην καριέρα του. Και το κοντέρ δεν σταματάει..
🚨SIUUUUUU Cristiano Ronaldo scores for Al Nassr https://t.co/Wr61Ww2mcL— Polymarket Sports (@PolymarketSport) October 9, 2026
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