Ένα σχόλιο του Άγγλου παρουσιαστή, Σάιμον Τζόρνταν, ήταν αρκετό για να εκνευρίσει τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Εκτός από το «αντίο» του Λιονέλ Μέσι, ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο των συζητήσεων. Ο λόγος, η διαμάχη του με τον Ζόρζε Ζεσούς και η αποχώρησή του από την Εθνική Πορτογαλίας.

Αυτή η υπόθεση προκάλεσε και την έντονη αντιπαράθεση μεταξύ των δύο τηλεπαρουσιαστών, Πιρς Μόργκαν και Σάιμον Τζόρνταν, με τον πρώτο να είναι θερμός υποστηρικτής του Ρονάλντο και τον δεύτερο να κατηγορεί τον πρώτο, πως διαρκώς κολακεύει και καλοπιάνει τον Πορτογάλο σταρ.

Το όλο σκηνικό μεταξύ των δύο σημειώθηκε την Τετάρτη το πρωί (7/10), και το ίδιο βράδυ σε άλλη εκπομπή, ο Μόργκαν αποκάλυψε σε καλεσμένο του, πως έστειλε το video της λογομαχίας με τον Τζόρνταν στον Ρονάλντο και εκείνος απάντησε με ένα ιδιαίτερα αιχμηρό σχόλιο.

«Αυτός ο ξανθός τύπος, πες του να σταματήσει το Botox. Μοιάζει με μήλο», απάντησε ο Κριστιάνο, ο οποίος μάλλον εκνευρίστηκε με τα σχόλια του παρουσιαστή.

Για την ιστορία, ο Τζόρνταν προκάλεσε τον Μόργκαν αναφερόμενος στη συνέντευξη που είχε πάρει από τον Ρονάλντο το 2022, εκείνη την συνέντευξη μάλιστα που οδήγησε στην αποχώρηση του Πορτογάλου από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Τζόρνταν την χαρακτήρισε τότε ως μία «δουλοπρεπή και κολακευτική» δουλειά.

Ο Τζόρνταν από την πλευρά του, αντιμετώπισε με χιούμορ τα σχόλια του Ρονάλντο απαντώντας το επόμενο πρωί:

«Botox; Μακάρι να μπορούσα να κάνω Botox. Νομίζω ότι είναι αρκετά κολακευτικό».