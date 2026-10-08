ΑΕΛ Novibet: «Δεν υπήρξε θετική ανταπόκριση από τη Μαρκό και δυστυχώς δεν θα έχουμε τον κόσμο μας»

Η ΑΕΛ Novibet φιλοξενείται την Κυριακή από τη Μαρκό με τους «βυσσινί» με ανακοίνωσή τους να γνωστοποιούν πως δεν τους παραχωρήθηκαν εισιτήρια και δεν θα έχουν τον κόσμο στο πλευρό τους.

Ένα από τα μεγάλα παιχνίδια της 6ης αγωνιστικής της Super League 2 θα διεξαχθεί στο Μαρκόπουλο με το απόλυτο όσον Μαρκό που μετράει πέντε στα πέντε και είναι στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα να υποδέχεται την Κυριακή (14:45) την 2η ΑΕΛ Novibet που είναι 4 βαθμούς πίσω.

Στο παιχνίδι αυτό οι «βυσσινί» δεν θα έχουν την συμπαράσταση του κόσμου τους, καθώς όπως έκαναν γνωστό με ανακοίνωσή τους, οι γηπεδούχοι δεν τους δίνουν εισιτήρια για το ντέρμπι αυτό. Αναλυτικά η ανακοίνωση των Θεσσαλών έχει ως εξής: «Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ενημερώνει τους απανταχού βυσσινί οπαδούς ότι, αν και από την αρχή της εβδομάδας έγιναν αιτήματα σε επικοινωνίες και συσκέψεις για την παροχή εισιτηρίων του εκτός έδρας αγώνα της Κυριακής στο Μαρκόπουλο Αττικής, λόγω και της μεγάλης ζήτησης, τελικά δεν υπάρχει θετική ανταπόκριση.

Έτσι δυστυχώς δεν θα είναι εφικτό να έχουμε την μοναδική ατμόσφαιρα που ξέρουμε να δημιουργούμε, καμαρώνοντας όσοι αγαπούν το ποδόσφαιρο, σε ακόμα μια σημαντική αναμέτρηση της ομάδας μας».