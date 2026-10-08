Βέγκα: Από τα ξέφρενα πάρτι και τον γάμο του πρίγκιπα Ουίλιαμ, ολοταχώς για την προεδρία της FIFA!

Από τα ευρωπαϊκά γήπεδα στη βρετανική υψηλή κοινωνία, ο Ελβετός πρώην ποδοσφαιριστής φιλοδοξεί να ανατρέψει τις ισορροπίες και να κατακτήσει την προεδρία της FIFA.

Από τα ξέφρενα πάρτι στο Κρετέιγ και τα γήπεδα της Ευρώπης, μέχρι τους κύκλους της βρετανικής υψηλής κοινωνίας και την επιχειρηματική καταξίωση. Ποιος είναι ο 55χρονος Ελβετός πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής, Ραμόν Βέγκα, που φιλοδοξεί να διεκδικήσει την προεδρία της FIFA από τον Τζάνι Ινφαντίνο;

Ο Ραμόν Βέγκα ανακοίνωσε την πρόθεσή του να θέσει υποψηφιότητα στις επόμενες εκλογές για την προεδρία της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, οι οποίες είναι προγραμματισμένες για τον Μάρτιο. Ο άλλοτε διεθνής αμυντικός της Ελβετίας, που στις αρχές της δεκαετίας του 2000 αγωνίστηκε και στην Κρετέιγ, φιλοδοξεί να αποτελέσει το αντίπαλο δέος του πανίσχυρου Τζάνι Ινφαντίνο.

Θα μπορούσε άραγε η 18η Μαρτίου, στο Ραμπάτ του Μαρόκου, να επιφυλάσσει μια έκπληξη στην εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του προέδρου της FIFA;

Σε αντίθεση με το 2023, όταν ο Ινφαντίνο επανεξελέγη διά βοής, αυτή τη φορά ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπος με περισσότερους από έναν διεκδικητές. Ανάμεσά τους θέλει να βρίσκεται και ο 55χρονος Βέγκα, ο οποίος γνωστοποίησε επισήμως τις προθέσεις του.

Βέβαια, η διαδρομή μέχρι την κάλπη μόνο εύκολη δεν προμηνύεται. Ο Ελβετός είχε φτάσει κοντά στη διεκδίκηση της προεδρίας και στο παρελθόν, ωστόσο προς το παρόν δεν έχει εξασφαλίσει τις απαραίτητες υποστηρίξεις για την επικύρωση της υποψηφιότητάς του. Σύμφωνα με τους κανονισμούς της FIFA, απαιτείται η στήριξη τουλάχιστον πέντε από τις 211 εθνικές ομοσπονδίες-μέλη της, με καταληκτική ημερομηνία τη 18η Νοεμβρίου.

Παρά τα εμπόδια, ο Βέγκα διατηρεί την αισιοδοξία του. Άλλωστε, το τελευταίο διάστημα αρκετές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες, μεταξύ των οποίων και η γερμανική, έχουν εκφράσει ανοιχτά τη δυσαρέσκειά τους για τον τρόπο διοίκησης του Ινφαντίνο.

Ο Ραμόν Βέγκα δεν είναι μια συνηθισμένη προσωπικότητα του ποδοσφαίρου. Μιλά άπταιστα έξι γλώσσες - γερμανικά, ισπανικά, αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά και πορτογαλικά - και διαθέτει ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον βιογραφικό, τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικών χώρων.

Πριν ασχοληθεί με τις επιχειρήσεις και τη διοίκηση, είχε διαγράψει μια αξιόλογη πορεία ως κεντρικός αμυντικός. Ξεκίνησε από την Γκρασχόπερς, με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελβετίας, ενώ στη συνέχεια φόρεσε τις φανέλες της Κάλιαρι, της Τότεναμ, της Σέλτικ και της Γουότφορντ. Μάλιστα, με τη Σέλτικ πανηγύρισε το ιστορικό εγχώριο τρεμπλ του 2001, κατακτώντας το πρωτάθλημα Σκωτίας, το Κύπελλο και το Λιγκ Καπ.

Ο τελευταίος σταθμός της ποδοσφαιρικής του διαδρομής ήταν η γαλλική Κρετέιγ, όπου αγωνίστηκε το 2003. Εκείνη τη σεζόν, η ομάδα του Βαλ-ντε-Μαρν κατάφερε να παραμείνει στη δεύτερη κατηγορία του γαλλικού ποδοσφαίρου κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, τερματίζοντας στη 17η θέση μεταξύ 20 συλλόγων. Ήταν μια ομάδα με έντονες προσωπικότητες, στην οποία ο Βέγκα είχε καταφέρει να ξεχωρίσει όχι μόνο για τις ποδοσφαιρικές του ικανότητες, αλλά και για την επιβλητική παρουσία του.

«Ήταν θηρίο, αλλά και άνθρωπος που μπορούσες να εμπιστευτείς»

Ένας από τους πρώην συμπαίκτες του, ο Σεμπαστιάν Νταλέ, θυμάται ακόμη τις ξέφρενες βραδιές που περνούσαν μαζί με τον Βέγκα και τον παλαίμαχο διεθνή παίκτη του ράγκμπι Ντενί Σαρβέ. Όταν πληροφορήθηκε ότι ο παλιός του συμπαίκτης φιλοδοξεί να αναμετρηθεί με τον Ινφαντίνο, δεν έκρυψε την έκπληξή του. «Θέλει να κατέβει απέναντι στον Ινφαντίνο; Αποκλείεται! Είναι απίστευτο! Αυτό που θυμάμαι περισσότερο από εκείνον είναι η εντυπωσιακή του παρουσία. Ήταν ένας πραγματικά επιβλητικός άνδρας. Ψηλός, 1,91 μ., γεροδεμένος, με ευθυτενή κορμοστασιά. Αν το σκεφτώ, πάντως, με βάση την προσωπικότητά του, δεν μου προκαλεί και τόσο μεγάλη έκπληξη. Εκείνη την εποχή στην Κρετέιγ είχαμε μια ομάδα γεμάτη τρελούς χαρακτήρες! Ο Ραμόν ήταν ένας από τους ηγέτες μας. Ήταν ευθύς, έντιμος και αξιόπιστος άνθρωπος» τονίζει μιλώντας στην Equipe.

Η ζωή του Ραμόν Βέγκα μετά το ποδόσφαιρο αποδείχθηκε εξίσου ενδιαφέρουσα με την αγωνιστική του καριέρα. Όταν κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια, το 2003, δεν χρειάστηκε να αναζητήσει εκ του μηδενός μια νέα επαγγελματική κατεύθυνση. Είχε ήδη φροντίσει, παράλληλα με την αθλητική του σταδιοδρομία, να αποκτήσει εκπαίδευση στον τραπεζικό τομέα. Αξιοποιώντας αυτές τις γνώσεις, εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο και ανέλαβε τη διοίκηση εταιρειών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών.

Η επιχειρηματική του δραστηριότητα τού άνοιξε τις πόρτες της βρετανικής υψηλής κοινωνίας, επιτρέποντάς του να αναπτύξει ένα εντυπωσιακό δίκτυο γνωριμιών και επαφών.Χαρακτηριστικό της κοινωνικής του ανέλιξης είναι ότι το 2011 βρέθηκε ανάμεσα στους προσκεκλημένους στον γάμο του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον, ένα από τα σημαντικότερα κοσμικά γεγονότα της δεκαετίας.

Από τις ποδοσφαιρικές μονομαχίες στα ευρωπαϊκά γήπεδα, λοιπόν, μέχρι τις αίθουσες συνεδριάσεων του Σίτι και τις βασιλικές δεξιώσεις, ο Βέγκα έχει διανύσει μια διαδρομή που δύσκολα συναντά κανείς στον χώρο του ποδοσφαίρου.

Θέλει να «καθαρίσει» τη FIFA

Η φιλοδοξία του, ωστόσο, δεν περιορίζεται πλέον στον επιχειρηματικό κόσμο. Ο Βέγκα θέλει να επιστρέψει στο ποδόσφαιρο από την κορυφαία διοικητική θέση του, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως μια εναλλακτική πρόταση απέναντι στο υφιστάμενο μοντέλο διακυβέρνησης της FIFA. Σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις του Ινφαντίνο με αρκετές εθνικές ομοσπονδίες δοκιμάζονται, ο Ελβετός επιχειρεί να εκφράσει την ανάγκη για μια πιο διαφανή, αποκεντρωμένη και αξιόπιστη ποδοσφαιρική διοίκηση.

Έχει ασκήσει έντονη κριτική στην ηγεσία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, υποστηρίζοντας ότι ο σημερινός τρόπος λειτουργίας της έχει «απογοητεύσει και αποθαρρύνει τον κόσμο του ποδοσφαίρου». Μεταξύ άλλων, έχει ταχθεί κατά της διεύρυνσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 48 εθνικές ομάδες, ενώ αφήνει να εννοηθεί ότι επιθυμεί την ανακατανομή των εξουσιών, ώστε οι εθνικές ομοσπονδίες να αποκτήσουν ουσιαστικότερο ρόλο στη λήψη αποφάσεων. Κεντρικός άξονας της υποψηφιότητάς του είναι η αποκατάσταση της αξιοπιστίας της FIFA, την οποία περιγράφει ως έναν οργανισμό που βρίσκεται πλέον «στην εντατική, με μηχανική υποστήριξη».

Για τον Βέγκα, το διακύβευμα δεν είναι απλώς η αλλαγή προσώπου στην προεδρία, αλλά η συνολική αλλαγή φιλοσοφίας στη διοίκηση του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Ινφαντίνο, το τεράστιο φαβορί!

Παρά τις φιλοδοξίες του Βέγκα και το κλίμα αμφισβήτησης που έχει αρχίσει να διαμορφώνεται, ο Τζάνι Ινφαντίνο παραμένει το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την επανεκλογή του. Ο νυν πρόεδρος της FIFA, ο οποίος ανακοίνωσε στις 30 Απριλίου ότι θα διεκδικήσει τέταρτη θητεία, φέρεται να έχει ήδη εξασφαλίσει περίπου 90 δεσμεύσεις ψήφου, γεγονός που του προσφέρει σημαντικό προβάδισμα έναντι οποιουδήποτε αντιπάλου. Ωστόσο, ο Βέγκα ενδέχεται να μην είναι ο μοναδικός που θα επιχειρήσει να αμφισβητήσει την κυριαρχία του.

Στη λίστα των πιθανών υποψηφίων περιλαμβάνονται επίσης ο Καναδός Βίκτορ Μονταλιάνι, πρόεδρος της CONCACAF, ο Σαλμάν μπιν Ιμπραχίμ Αλ Χαλίφα από το Μπαχρέιν, επικεφαλής της Ασιατικής Ποδοσφαιρικής Συνομοσπονδίας, ο ιδιοκτήτης της Λέγκια Βαρσοβίας, Ντάριους Μιοντούσκι, καθώς και ο Σουηδός γενικός γραμματέας της FIFA, Ματίας Γκράφστρεμ, ο οποίος φέρεται να έχει πάρει αποστάσεις από τον Ινφαντίνο.

Το κατά πόσο όλες αυτές οι ενδεχόμενες υποψηφιότητες θα μετουσιωθούν σε μια πραγματική εκλογική αναμέτρηση μένει να φανεί. Το βέβαιο είναι ότι ο Ραμόν Βέγκα, ένας άνθρωπος που έχει γνωρίσει το ποδόσφαιρο από τα αποδυτήρια, τον κόσμο των επιχειρήσεων από τις αίθουσες διοίκησης και τη βρετανική ελίτ από τα πλέον κλειστά κοινωνικά της σαλόνια, φιλοδοξεί πλέον να πετύχει τη μεγαλύτερη ανατροπή της ζωής του: να εκθρονίσει τον Τζάνι Ινφαντίνο από την κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.