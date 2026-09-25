Premier League, La Liga, Serie A και Bundesliga κατά Ινφαντίνο: Τι ζητούν από τη FIFA

Με κοινή τους επιστολή, Premier League, La Liga, Serie A και Bundesliga στρέφονται κατά της διοίκησης Ινφαντίνο και ζητούν συγκεκριμένα πράγματα από τη FIFA.

Την απόφασή τους να κινηθούν πιο δραστικά για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η FIFA, υπό την προεδρία του Τζάνι Ινφαντίνο, προχώρησαν 4 από τις 5 κορυφαίες λίγκες του πλανήτη.

Premier League, La Liga, Serie A και Bundesliga μέσω των εκπροσώπων τους, συνυπέγραψαν μια κοινή επιστολή με αποδέκτρια την Παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία, μέσω της οποίας εκφράζουν τα παράπονά τους για τους χειρισμούς της (σσ FIFA) και παράλληλα ζητούν ορισμένα ξεκάθαρα πράγματα.

Πιο αναλυτικά ζητούν:

Οι αποφάσεις της FIFA να μην εξαρτώνται απόκλειστικά από την ίδια, αλλά να υπάρχει ουσιαστικά επικοινωνία και με τους ανθρώπους των πρωταθλημάτων.

Αναλυτικότερη διαβούλευση για το καλεντάρι και ειδικά για τον αριθμό και τη συχνότητα των διοργανώσεων των Εθνικών ομάδων, που αυξάνονται συνεχώς.

Μεγαλύτερη προστασία της υγείας των αθλητών, καθώς αποδεικνύεται πως η πυκνότητα του προγράμματος αυξάνει την επιβάρυνσή τους, και άρα τους θέτει σε κίνδυνο.

«Τα θεμέλια του ποδοσφαίρου, σταθερά εδώ και χρόνια, απειλούνται το τελευταίο διάστημα από ένα θεμελιώδες πρόβλημα διακυβέρνησης: ο πρόεδρος της FIFA προωθεί ενεργά πρακτικές εκμετάλλευσης, αντί να θωρακίζει το άθλημα απέναντι σε αυτές. Και ενώ οι εμπλεκόμενοι φορείς του ποδοσφαίρου πέτυχαν τελικά την απόσυρση του προγράμματος «FIFA Forward Enterprise» (FFE), οι συνθήκες που οδήγησαν σε αυτό εξακολουθούν να υφίστανται.

Ο πρόεδρος της FIFA αναγνωρίζει πλέον την ανάγκη για μεταρρυθμίσεις, ωστόσο δεν αρκεί να εξετάζονται απλώς επιφανειακές αλλαγές διαδικαστικού χαρακτήρα στον απόηχο της υπόθεσης FFE. Απαιτείται μια θεμελιώδης μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης, ώστε να αποκατασταθούν σαφή καταστατικά όρια εντός της FIFA και να εμπεδωθεί η πεποίθηση ότι οι επιμέρους πειθαρχικές υποθέσεις παραμένουν, αποδεδειγμένα, απρόσβλητες από πολιτικές παρεμβάσεις», αναφέρεται επίσης μέσα στην επιστολή.

Οι λίγκες ζήτησαν επίσης τη σύγκληση Συνεδρίου Διακυβέρνησης υπό την προεδρία ανεξάρτητου προσώπου, εντός των πρώτων 100 ημερών της επόμενης προεδρικής θητείας στη FIFA.