O Τζιάνι Ινφαντίνο έχει αντίπαλο για την προεδρία της FIFΑ και αυτός είναι ο πρώην παίκτης της Τότεναμ, Ραμόν Βέγκα.

Κατεβαίνει για πρόεδρος ο πρώην παίκτης της Τότεναμ, Ραμόν Βέγκα, και μάλιστα για πρόεδρος της FIFA.

Την είδηση μετέδωσε το BBC, το οποίο αναφέρει πως ο 55χρονος πλέον Βέγκα, θα κάνει εκ νέου μία προσπάθεια ώστε να διεκδικήσει την προεδρία της FIFA, με αντίπαλο τον Τζιάνι Ινφαντίνο.

Μάλιστα, ο Βέγκα είναι ο πρώτος αντίπαλος που μαθαίνει ο νυν πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο οποίος δεν έχει σκοπό να εγκαταλείψει τη θέση του και την προσήλωσή του στη FIFA, παρά το κύμα αντιδράσεων το οποίο πήρε μεγάλες διαστάσεις με το Μουντιάλ που διεξήχθει σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Αξίζει να σημειωθεί, πως ο Ραμόν Βέγκα είχει επιχειρήσει και το 2015 να γίνει πρόεδρος της FIFA, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Ο πρώην αμυντικός της Τότεναμ και της Εθνικής Ελβετίας, αγωνίστηκε επίσης στη Σέλτικ και στη Γουότφορντ, με μία καριέρα που ξεκίνησε από το 1990 και ολοκληρώθηκε το 2003.

«Θέτω υποψηφιότητα επειδή η ζωή μου με έχει προετοιμάσει να υπηρετήσω το άθλημα», ανέφερε αρχικά.

«Το ποδόσφαιρο δεν ανήκει σε προέδρους, συνομοσπονδίες ή διοικητικά στελέχη. Το ποδόσφαιρο είναι ανώτερο από κάθε θέση, κάθε άτομο ή κάθε θεσμό. Είναι το άθλημα του κόσμου και ανήκει σε όλους. Στους παίκτες, τους προπονητές, τους διαιτητές, τους φιλάθλους, τους εθελοντές, τους συλλόγους, τα πρωταθλήματα, τις ομοσπονδίες και τις κοινότητες που δίνουν ζωή στο ποδόσφαιρο.

Ανήκει σε κάθε παιδί που ανακαλύπτει το άθλημα, σε κάθε επαγγελματία που κουβαλά τις ελπίδες ενός έθνους και στα δισεκατομμύρια των φιλάθλων, των οποίων το πάθος καθιστά το ποδόσφαιρο το άθλημα όλου του κόσμου. Το ποδόσφαιρο πρέπει να μπαίνει πάντα σε προτεραιότητα. Ωστόσο, για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, οι διχασμοί έχουν διασπάσει την ποδοσφαιρική μας οικογένεια.

Η τρέχουσα ηγεσία έχει πλήξει το ηθικό του αθλήματος. Η αδύναμη διοίκηση έχει βλάψει την αξιοπιστία της FIFA και έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη σε ολόκληρη την παγκόσμια ποδοσφαιρική οικογένεια. Πρέπει να σταματήσουμε την κλιμάκωση αυτής της σύγκρουσης. Δεν πρέπει ποτέ να επιτρέψουμε σε συγκρούσεις που τροφοδοτούνται από τον εγωισμό, στο πλαίσιο της διοίκησης του ποδοσφαίρου, να βλάψουν εκείνους που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία. Τους παίκτες, τους προπονητές, τους διαιτητές και τους φιλάθλους σε όλο τον κόσμο. Δεν φέρουν εκείνοι την ευθύνη για αυτές τις συγκρούσεις. Αξίζουν κάτι καλύτερο.

Το ποδόσφαιρο βρίσκεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας, με μηχανική υποστήριξη ζωτικών λειτουργιών. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Η FIFA χρειάζεται νέα κατεύθυνση και θεμελιώδη μεταρρύθμιση. Πρέπει να επανενώσουμε την ποδοσφαιρική οικογένεια, να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη, να φέρουμε σταθερότητα και να εκσυγχρονίσουμε τη διακυβέρνηση της FIFA.

Αυτό απαιτεί αποφασιστικές αλλαγές, όχι επιφανειακές διορθώσεις», συμπλήρωσε.