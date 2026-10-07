Ευγνώμων που έζησε στην ίδια εποχή με τον Λιονέλ Μέσι, είπε ο Λουίς Σουάρες στο μήνυμά του μετά το τελευταίο παιχνίδι του Αργεντινού με τη φανέλα της Αλμπισελέστε, την ίδια σκέψη δηλαδή που έκαναν και οι περισσότεροι ποδοσφαιρόφιλοι.

O Λιονέλ Μέσι τα ξημερώματα της Τετάρτης (7/10) έπαιξε το τελευταίο του παιχνίδι με τη φανέλα της Αργεντινής απέναντι στο Μπενίν και ένας μεγάλος κύκλος σε μία τεράστια πορεία με την φανέλα της Αλμπισελέστε έκλεισε οριστικά.

Συμπαίκτες, αντίπαλοι, προπονητές, αλλά και σπουδαίες προσωπικότητες από τον χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, υποκλίθηκαν στο μεγαλείο του Λιονέλ Μέσι, στέλνοντας παράλληλα το δικό τους αποχαιρετιστήριο μήνυμα.

Ένας από αυτούς ήταν και ο Λουίς Σουάρες, ο πρώην συμπάικτης του στην Μπαρτσελόνα και την Ίντερ Μαϊάμι. Μάλιστα, με τη φανέλα των «μπλαουγκράνα», ο Μέσι, ο Ουρουγουανός και ο Νεϊμάρ, αποτέλεσαν μία από τις καλύτερες επιθετικές τριάδες που έχουμε δει στο ποδόσφαιρο.



Αναλυτικά όσα έγραψε:

«Γκόρντο, σήμερα αφήνεις πίσω σου μια κληρονομιά γεμάτη ρεκόρ, σπουδαίες στιγμές και αξέχαστες αναμνήσεις ως παίκτης της εθνικής σου ομάδας.

Έγραψες ιστορία στο ποδόσφαιρο της Νότιας Αμερικής και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Όπου κι αν πήγες, άφησες το στίγμα σου, σεβόμενος πάντα τους αντιπάλους σου, και αυτό σε κάνει ακόμα μεγαλύτερο.

Συγχαρητήρια για κάθε επίτευγμα, γιατί δεν τα παράτησες ποτέ, γιατί έμαθες σε τόσους πολλούς από εμάς ότι τα όνειρα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Είσαι παράδειγμα ως παίκτης, αυτό είναι ξεκάθαρο, αλλά και ένα σπουδαίο παράδειγμα ως άνθρωπος, ως συμπαίκτης και ως φίλος.

Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ! Είμαι αιώνια ευγνώμων που έζησα στην ίδια εποχή με εσένα. Σε αγαπώ πολύ!»