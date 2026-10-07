Μέσι: Σεκιούριτι προσπαθούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του στο «Μονουμεντάλ»
Ο κόσμος της Αργεντινής είχε την ευκαιρία να απολαύσει για μια τελευταία φορά τον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος είπε το δικό του ξεχωριστό «αντίο» στην Αλμπισελέστε στο φιλικό ματς απέναντι στο Μπενίν.
Ο 39χρονος θρύλος υπέγραψε τον αγώνα με δυο ασίστ κι ένα γκολ για να χαρίσει στην ομάδα του τη νίκη με 3-0 στο «Μονουμεντάλ», σε κλίμα συγκίνησης.
Περίπου 85 χιλιάδες κόσμος βρέθηκε στο γήπεδο για να παρακολουθήσει για μια τελευταία φορά τον μικρό μάγο από το Ροζάριο και η φορτισμένη ατμόσφαιρα ήταν διάχυτη σε κάθε γωνιά του σταδίου.
Χαρακτηριστικό είναι το βίντεο με έναν σεκιούριτι στο «Μονουμεντάλ», ο οποίος προσπαθεί να συγκρατήσει με πείσμα τα δάκρυά του για το «αντίο» του Αργεντινού. Μια εικόνα που ισούται με χίλιες λέξεις για το αποτύπωμα που άφησε ο Μέσι στον λαό της Αργεντινής, ο οποίος αποθέωσε για μια ύστατη φορά τον θρύλο με το «10» στην πλάτη.
I’m still crying too🥹🔟 https://t.co/mh7x6sDLyC— 433 (@433) October 7, 2026
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