Συντετριμμένος ο κόσμος που βρέθηκε στο «Μονουμεντάλ» για τον τελευταίο αγώνα του Μέσι με την Αργεντινή, με την αντίδραση ενός σεκιούριτι του γηπέδου να γίνεται γρήγορα viral.

Ο κόσμος της Αργεντινής είχε την ευκαιρία να απολαύσει για μια τελευταία φορά τον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος είπε το δικό του ξεχωριστό «αντίο» στην Αλμπισελέστε στο φιλικό ματς απέναντι στο Μπενίν.

Ο 39χρονος θρύλος υπέγραψε τον αγώνα με δυο ασίστ κι ένα γκολ για να χαρίσει στην ομάδα του τη νίκη με 3-0 στο «Μονουμεντάλ», σε κλίμα συγκίνησης.

Περίπου 85 χιλιάδες κόσμος βρέθηκε στο γήπεδο για να παρακολουθήσει για μια τελευταία φορά τον μικρό μάγο από το Ροζάριο και η φορτισμένη ατμόσφαιρα ήταν διάχυτη σε κάθε γωνιά του σταδίου.

Χαρακτηριστικό είναι το βίντεο με έναν σεκιούριτι στο «Μονουμεντάλ», ο οποίος προσπαθεί να συγκρατήσει με πείσμα τα δάκρυά του για το «αντίο» του Αργεντινού. Μια εικόνα που ισούται με χίλιες λέξεις για το αποτύπωμα που άφησε ο Μέσι στον λαό της Αργεντινής, ο οποίος αποθέωσε για μια ύστατη φορά τον θρύλο με το «10» στην πλάτη.