Viral έχει γίνει η ιστορία ενός οπαδούς που πλήρωσε 900 ευρώ για να δει το αποχαιρετιστήριο ματς του Μέσι, αλλά ένα μήνυμα που είδε η κοπέλα του έκανε κομμάτια το εισιτήριο και τη... σχέση του.

Υπάρχουν στιγμές και γεγονότα που θες να τα δεις με τα ίδια σου τα μάτια. Να δώσεις το παρών, να ζήσεις από κοντά τη στιγμή, να γευτείς κάθε συναίσθημα που θα σου προσφέρει. Για τον μέσο Αργεντινό φίλαθλο, το «αντίο» του Λιονέλ Μέσι στην Αλμπισελέστε αποτελεί μια τέτοια περίπτωση. Ολόκληρο το έθνος θα ήθελε να έχει στα χέρια του ένα εισιτήριο για να δει δια ζώσης τον τελευταίο του αγώνα με την εθνική στο «Μονουμεντάλ», όμως το γήπεδο χωράει μόλις 85 χιλιάδες.

Ένας από τους τυχερούς πάντως που είχαν καταφέρει να εξασφαλίσουν εισιτήριο για να βρεθούν στον αγώνα είδε το όνειρό του να μετατρέπεται σε εφιάλτη. Ένας φαν του Pulga αφηγήθηκε το δικό του δράμα μπροστά στην κάμερα για το τηλεοπτικό δίδυμο «AZZ» και η προσωπική του ιστορία δεν άργησε να πάρει viral διαστάσεις στα social media.

O οπαδός συγκεκριμένα έδειξε στην κάμερα μια εικόνα που ισούται με χίλιες λέξεις: Το σκισμένο εισιτήριο, δηλαδή, που κρατούσε στα χέρια του και είχε γίνει κομμάτια μετά από καυγά με την κοπέλα του! Όπως αποκάλυψε, η σύντροφός του έσκισε το εισιτήριό του λίγο πριν μπουν στο γήπεδο, καθώς ένα μήνυμα που είδε στο κινητό του έφερε... δραματικές εξελίξεις.

«Όλα ξεκίνησαν από έναν απλό καυγά για ένα λάθος μήνυμα που είδε στο κινητό μου. Δεν φάνηκε ότι θα συνέβαινε κάτι περισσότερο. Αργότερα, όταν με είδε να αγοράζω τα εισιτήρια, περίμενε να τα πάρει και τότε έσκισε το ένα εισιτήριο στη μέση της λεωφόρου. Εκεί ήταν και ένα περιπολικό. Ο αστυνομικός πέθαινε στα γέλια που είδε το σκηνικό» τόνισε μπροστά στην κάμερα.

Ακόμα κι έτσι, εκείνος έκανε την προσπάθεια του να μπει στο γήπεδο και με σκισμένο εισιτήριο, αλλά η ασφάλεια δεν του επέτρεψε την είσοδο. «Έδειξα τα χαρτάκια. Τους είπα ότι είναι το εισιτήριο, αλλά δεν διαβάζεται το barcode. Ενημέρωσα τους ανθρώπους πως πλήρωσα 800 δολάρια για να δω τον αγώνα. Μίλησα με τον υπεύθυνο ασφαλείας, αλλά με έδιωξε με τις κλωτσιές. Τώρα γελάω απλώς για να μην βάλω τα κλάματα» τόνισε για το δικό του... δράμα, το οποίο του στοίχισε 900 ευρώ και πιθανότατα τη σχέση του με την κοπέλα.