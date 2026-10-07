Μέσι: Έσπασε κάθε ρεκόρ ο τελευταίος του αγώνας - 3,1 δισ. views μέσα σε 10 λεπτά
O Λιονέλ Μέσι αποχαιρέτησε με τον πιο συγκινητικό τρόπο την Αργεντινή. Ο άνθρωπος που είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε για πάνω από 20 χρόνια να φορά τη φανέλα της Αλμπισελέστε, είπε «αντίο» τα ξημερώματα της Τετάρτης, σε ένα ασφυκτικά γεμάτο «Μονουμεντάλ».
Ωστόσο, πέρα από τα όσα διαδραματίστηκαν στον αγωνιστικό χώρο, όπως τη νίκη της Αργεντινής με 3-0 επί του Μπενίν, τις δύο ασίστ και το γκολ του Μέσι, αλλά και τα δάκρυα των συμπαικτών του, σημειώθηκε και ένα ιστορικό ρεκόρ.
Ο τελευταίος αγώνας του «GOAT», σύμφωνα με ανάρτηση που δημοσιεύτηκε σήμερα (7/10), έχει σπάσει παγκόσμιο ρεκόρ τηλεθέασης, καθώς το «αντίο» του Λιονέλ Μέσι προσέλκυσε 3,1 δισεκατομμύρια τηλεθεατές μέσα σε δέκα λεπτά. 'Οπως προσθέτει το ίδιο δημοσίευμα, οι αριθμός αυτός ξεπέρασε τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ανδρών του 2022, ο οποίος συγκέντρωσε 3 δισεκατομμύρια τηλεθεατές.
Εφόσον επιβεβαιωθεί ο συγκεκριμένος αριθμός και από επίσημα στοιχεία, θα μπορούμε να κάνουμε λόγο για έναν αγώνα με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση στην ιστορία.
| RECORD: Argentina vs Benin becomes the most Watched Event in Human HISTORY with 3.1 Billion views recorded at the 10th minute of the game. The game has surpassed the World Cup final 2022 with 3 Billion live views. https://t.co/D3hwyr1KNm— The Touchnine | 𝐓 (parody) (@TouchnineX_) October 7, 2026
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