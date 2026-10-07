Μέσι: Φίλαθλος το πήγε σε άλλο επίπεδο, τον έκανε τατουάζ σε όλη την πλάτη (vid)

Μέσι: Φίλαθλος το πήγε σε άλλο επίπεδο, τον έκανε τατουάζ σε όλη την πλάτη (vid)

Μανώλης Μακρόπουλος
Μέσι: Φίλαθλος το πήγε σε άλλο επίπεδο, τον έκανε τατουάζ σε όλη την πλάτη (vid)

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Ένας φίλαθλος του Λιονέλ Μέσι αποφάσισε να αποτυπώσει την αγάπη του με ένα τατουάζ σε όλη του την πλάτη.

Η αγάπη και ο θαυμασμός για τον Λιονέλ Μέσι φαίνεται πως δεν έχει όρια, και αυτό δεν αποδείχθηκε μονάχα τα ξημερώματα της Τετάρτης (7/10) στο κατάμεστο «Μονουμεντάλ».

Ο 39χρονος μάγος έδωσε την τελευταία του παράσταση με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής, σκοράροντας και δίνοντας δυο ασίστ στο 3-0 επί του Μπενίν, κλείνοντας με όμορφο τρόπο το κεφάλαιο της Αλμπισελέστε.

Περισσότεροι από 80 χιλιάδες φίλαθλοι κατέκλυσαν το γήπεδο για να πουν το δικό τους «αντίο» στον Pulga, όμως ένας εξ΄αυτών έκλεψε την παράσταση. Ο λόγος; Βγάζοντας τη φανέλα του Μέσι, αποκαλύφθηκε ένα τεράστιο τατουάζ, που καλύπτει σχεδόν όλη του την πλάτη, με τον μάγο από το Ροσάριο να φιλάει το τρόπαιο του Μουντιάλ που κατέκτησε το 2022.

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