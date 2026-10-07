Λιονέλ Μέσι: «Έσπασε» στην ανάκρουση του εθνικού ύμνου της Αργεντινής (vid)
Το Last Dance του Λιονέλ Μέσι με τη φανέλα της Αργεντινής ξεκίνησε με... αρκετή δόση συγκίνησης, όπως άλλωστε αναμενόταν.
Ο 39χρονος μάγος από το Ροσάριο πριν καν βρεθεί στο «Μονουμεντάλ» για το φιλικό προς τιμήν του απέναντι στο Μπενίν, έκλαψε στο πούλμαν, βλέποντας την τεράστια ανταπόκριση και υποδοχή του κόσμου προς το πρόσωπό του.
Κάτι ανάλογο συνέβη και πριν το πρώτο σφύριγμα. Κατά την ανάκρουση του Εθνικού ύμνου της Αλμπισελέστε, ο Pulga ήταν εμφανώς συγκινημένος, με τον φακό να τον «πιάνει» βουρκωμένο, ενώ και ο Λιονέλ Σκαλόνι ξέσπασε σε λυγμούς.
الاسطورة يذرف الدموع 💔💔💔 https://t.co/eg7OOfmRcD— Messi World (@M10GOAT) October 6, 2026
🥹 ¡TREMENDO HOMENAJE a LEO antes del PARTIDO! ¡SCALONI no pudo aguantar las LAGRIMAS! https://t.co/utDaqEVLuM— Diario AS (@diarioas) October 6, 2026
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