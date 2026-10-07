Ο Λιονέλ Μέσι δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του, κατά τη διάρκεια της ανάκρουσης του Εθνικού ύμνου της Αργεντινής στο φιλικό με το Μπενίν.

Το Last Dance του Λιονέλ Μέσι με τη φανέλα της Αργεντινής ξεκίνησε με... αρκετή δόση συγκίνησης, όπως άλλωστε αναμενόταν.

Ο 39χρονος μάγος από το Ροσάριο πριν καν βρεθεί στο «Μονουμεντάλ» για το φιλικό προς τιμήν του απέναντι στο Μπενίν, έκλαψε στο πούλμαν, βλέποντας την τεράστια ανταπόκριση και υποδοχή του κόσμου προς το πρόσωπό του.

Κάτι ανάλογο συνέβη και πριν το πρώτο σφύριγμα. Κατά την ανάκρουση του Εθνικού ύμνου της Αλμπισελέστε, ο Pulga ήταν εμφανώς συγκινημένος, με τον φακό να τον «πιάνει» βουρκωμένο, ενώ και ο Λιονέλ Σκαλόνι ξέσπασε σε λυγμούς.

الاسطورة يذرف الدموع 💔💔💔 https://t.co/eg7OOfmRcD October 6, 2026