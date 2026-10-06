Κόντρα στον Λιονέλ Μέσι για τον τελευταίο «χορό» θα βρεθεί ο διεθνής του Μπενίν, Γιόχαν Ρος, ο οποίος αποτελεί από το περασμένο καλοκαίρι, ποδοσφαιριστή του Ηρακλή.

Η ποδοσφαιρική κοινότητα ετοιμάζεται να παρακολουθήσει μια συγκινητική στιγμή καθώς ο Λιονέλ Μέσι, θα φορέσει για τελευταία φορά τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής, τα ξημερώματα της Τετάρτης (7/10). Το φιλικό παιχνίδι απέναντι στο Μπενίν αποτελεί το τέλος μια ιστορίας που διαρκεί 21 χρόνια και όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στον 39χρονο Αργεντίνο σταρ.

Ανάμεσα στους αθλητές που θα βρεθούν στο χορτάρι απέναντι στον θρύλο της «Αλμπισελέστε», υπάρχει και μια ιδιαίτερη σύνδεση με το ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Γιόχαν Ρος είναι ο μοναδικός εκπρόσωπος της Super League στην αφρικανική αποστολή, ο οποίος το περασμένο καλοκαίρι πήρε μεταγραφή στον Ηρακλή. Διανύοντας τους πρώτους του μήνες στο ελληνικό πρωτάθλημα, έχοντας τέσσερις συμμετοχές και πετυχαίνοντας μία ασίστ, καλείται τώρα να αντιμετωπίσει έναν από τους σπουδαιότερους παίκτες όλων των εποχών.

Παρότι το Μπενίν έχει διαμορφώσει ένα νεανικό σύνολο το κίνητρο είναι τεράστιο σε έναν αγώνα που έχει τόσο μεγάλη σημασία για ολόκληρο τον κόσμο του ποδοσφαίρου, κάτι που είχε παραδεχθεί και ο τερματοφύλακας της χώρας.