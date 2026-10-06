Μέσι: Γιατί η Αργεντινή δεν μπορεί να αποσύρει το «10»

Η Αργεντινή ετοιμάζεται για το «αντίο» του Λιονέλ Μέσι αλλά δεν θα αποσυρθεί μαζί του και ο αριθμός «10».

Ο Λιονέλ Μέσι είναι έτοιμος για το δικό του «Last Dance» με την Εθνική Αργεντινής στο παιχνίδι κόντρα στη Μπενίν και θα σημαδοτήσει το τέλος μίας χρυσής εποχής για τη χώρα, ωστόσο αυτό δεν θα συμβεί και με τον αριθμό του Αργεντινού αστέρα.

Συγκεκριμένα, παρότι η ομοσπονδία της Αργεντινής έκανε ότι ήταν εφικτό, εν τέλει δεν θα μπορέσει να αποσύρει τον αριθμό «10» μετά το αντίο του Μέσι και υπάρχει συγκεκριμένος λόγος.

Πρόκειται για έναν κανονισμό της FIFA που λίγοι το γνωρίζουν και αφορά τους αριθμούς των παικτών. Η παγκόσμια ομοσπονδία αναφέρει ότι οι εθνικές ομάδες πρέπει να φορούν αριθμούς από το 1 μέχρι το 26 αυστηρά, με αποτέλεσμα ο αριθμός «10» να μην γίνεται να καταργηθεί ή να μείνει... ορφανός.

Παρόμοια προσπάθεια είχε γίνει και με τον Ντιέγκο Μαραντόνα αλλά χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία, καθώς και τότε η FIFA είχε κάνει ξεκάθαρο ότι δεν μπορεί μία εθνική ομάδα να αποσύρει έναν αριθμό.