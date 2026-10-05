Μιλώντας στη Marca, ο τερματοφύλακας του Μπενίν τόνισε πως δεν πρόκειται να «χαριστεί» στον Λιονέλ Μέσι, που θα παίξει για τελευταία φορά με την Αργεντινή.

Ολόλκληρος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης ετοιμάζεται για μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση, καθώς τα ξημερώματα -στην Ελλάδα- της 7ης Οκτωβρίου, η Αργεντινή θα υποδεχθεί το Μπενίν, στο «αντίο» του Λιονέλ Μέσι.

Ο Pulga θα φορέσει για τελευταία φορά τη φανέλα και το περιβραχιόνιο της Αλμπισελέστε, βάζοντας τέλος σε μια πορεία 21 ετών, που άρχισε... δραματικά (σσ με αποβολή στο ντεμπούτο) και ολοκληρώθηκε με ένα Μουντιάλ, δυο Κόπα Αμέρικα, ένα Φιναλίσιμα και πολλά ρεκόρ (πρώτος σκόρερ, πρώτος σε ασίστ).

Στο πλαίσιο αυτό, η Marca επικοινώνησε με τον άνθρωπο που θα...αντιμετωπίσει ο Μέσι κάτω από τα δοκάρια, τον Μαρσέλ Νταντζινού. Ο τερματοφύλακας του Μπενίν στις δηλώσεις του ανέφερε πως δεν πρόκειται να... χαρίσει κάποιο γκολ στον 39χρονο, ωστόσο υπάρχει τεράστιος σεβασμός και νιώθει τιμή που θα αγωνιστεί σε αυτό το παιχνίδι.

«Για μένα, αυτός ο αγώνας δεν μοιάζει με κανέναν άλλον. Πιστεύω ότι είναι μια ευκαιρία ζωής, καθώς πρόκειται για το τελευταίο παιχνίδι του Μέσι. Είναι ένα ξεχωριστό παιχνίδι. Όμως, κοιτάξτε, είμαστε εδώ για την Αργεντινή και για τον Μέσι, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εκπροσωπούμε και τη χώρα μας. Είμαστε εδώ για να υπερασπιστούμε το Μπενίν. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο: έντεκα εναντίον έντεκα. Μπορούμε να κερδίσουμε, να φέρουμε ισοπαλία ή να κερδίσουν εκείνοι, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δεν ήρθαμε στην Αργεντινή για να κάνουμε τον τουρίστα· ήρθαμε για να παίξουμε και να αγωνιστούμε. Θα είναι μια σπουδαία μέρα στη ζωή μας.

Για μένα, είναι ένας από τους βασιλιάδες του ποδοσφαίρου. Μεγαλώσαμε βλέποντάς τον να παίζει. Είναι ένας από τους αγαπημένους μας παίκτες. Το να μπορώ να παίξω εναντίον του τώρα, στο ίδιο γήπεδο, είναι απίστευτο. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα μπορούσε να συμβεί αυτό, αλλά θα συμβεί την Τρίτη. Για μένα, ο Λέο είναι θρύλος, ένας πραγματικός θρύλος.

Είμαι τερματοφύλακας και είμαι εκεί για να κάνω αποκρούσεις. Ακόμα κι αν είναι το τελευταίο λεπτό και υπάρχει πέναλτι, αν το εκτελέσει ο Μέσι, θα προσπαθήσω να το αποκρούσω. Είναι τόσο απλό: είναι ποδόσφαιρο. Ναι, είμαστε εδώ για να τιμήσουμε τον Μέσι, αλλά κανείς δεν μας είπε ότι πρέπει να του χαρίσουμε ένα γκολ. Και ξέροντας τον Μέσι, δεν χρειάζεται να του χαρίσεις τίποτα. Αν θέλει να σκοράρει, θα πρέπει να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να το πετύχει».