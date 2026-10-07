Μέσι: Το άγαλμα που του έκαναν δώρο οι παίκτες της Μπενίν δεν προοριζόταν για εκείνον
Τέλος εποχής για το ποδόσφαιρο της Αργεντινής αλλά και ολόκληρου του πλανήτη καθώς ο Λιονέλ Μέσι έπαιξε για τελευταία φορά με το εθνόσημο έπειτα από 21 χρόνια στην εθνική ομάδα.
Για αυτόν τον λόγο, οι παίκτες της Μπενίν επέλεξαν να του προσφέρουν ένα ιδιαίτερο δώρο πριν τη σέντρα του φιλικού, με τον αρχηγό της ομάδας, Σέσι Ντ' Αλμέιδα να του δίνει ένα μικρό άγαλμα που απεικόνιζε μία γυναίκα πολεμίστρια μαζί με ένα τριαντάφυλλο, μία επιστολή των παικτών της αποστολής και το λάβαρο της χώρας.
Ωστόσο, το συγκεκριμένο δώρο δεν αφορά τον ίδιο τον Αργεντινό αστέρα αλλά τη γυναίκα του, Αντονέλα Ροκούτσο. Πρόκειται μία μικρογραφία του αγάλματος που υπάρχει στο Μπενίν και αποτελεί Μνημείο του Αμαζονίου. Συμβολίζει τη δύναμη και τη γενναιότητα των γυναικών και με αυτόν τον τρόπο ήθελαν να τονίσουν τη δύναμη που έχει δείξει η σύζυγος του Μέσι όλα αυτά τα χρόνια στο πλάι του.
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