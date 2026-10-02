H αντίστροφη μέτρηση για το last dance του Λιονέλ Μέσι με τη φανέλα της Αργεντινής έχει αρχίσει, με τους συμπαίκτες του να του επιφυλάσσουν μία ιδιαίτερη έκπληξη.

Η Τετάρτη 7/10, θα είναι η μέρα που κανένας φίλος του ποδοσφαίρου, κυρίως της Αργεντινής και του Λιονέλ Μέσι, δεν θα ήθελε να έρθει. Εκείνη την ημέρα, ο 39χρονος σταρ της Αλμπισελέστε θα φορέσει για τελευταία φορά τη φανέλα της χώρας του και γι΄αυτόν τον λόγο, οι συμπαίκτες του, του ετοιμάζουν ένα ιδιαίτερο δώρο.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αποκαλύπτει η «Ole», οι παίκτες της Αργεντινής θα φορέσουν μιία ειδική φανέλα προς τιμήν του «GOAT», αλλά δεν θα μείνουν μόνο σε αυτό.

Οι συμπαίκτες του θα δώσουν τις δικές τους φανέλες στον Μέσι, οι οποίες θα έχουν πάνω αφιερώσεις για όλη την κοινή τους πορεία αυτά τα χρόνια με την Αλμπισελέστε.

Μάλιστα σε ένα συγκινητικό βίντεο, αρκετοί από τους παίκτες και το προπονητικό επιτελείο φαίνονται να γράφουν σε αυτή την «ειδική φανέλα», καθώς και να αφιερώνουν μερικά λόγια στον άνθρωπο που φόρεσε για πάνω από δύο δεκαετίες τη μπλούζα με το εθνόσημο της χώρας.

«Είμαι αιώνια ευγνώμων που μπόρεσα να είμαι μέρος της υπέροχης ιστορίας του με τη φανέλα της εθνικής ομάδας», δήλωσε ο Λιονέλ Σκαλόνι. Ο Χουλιάν Άλβαρεζ ανέφερε από την πλευρά του, ότι «από τότε που ήμουν παιδί, τον έβλεπα ως είδωλο, ως πρότυπο», ενώ ο Λισάντρο Μαρτίνεθ σχολίασε ότι «τρέφουμε μια απίστευτη αγάπη γι' αυτόν και έτσι θα είναι για μια ζωή».