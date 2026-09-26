Ο Λιονέλ Σκαλόνι εξέφρασε έντονα την θλίψη του για την τελευταία εμφάνιση του Λιονέλ Μέσι με την Αργεντινή.

Ο Λιονέλ Μέσι ετοιμάζεται να κάνει «τον τελευταίο χορό» φορώντας την φανέλα της Αργεντινής ενόψει των τριών φιλικών αγώνων που έχουν προγραμματιστεί. Ο προπονητής της Εθνικής Αργεντινής, Λιονέλ Σκαλόνι, μίλησε για τον κορυφαίο παίκτη και τα συναισθήματα του σχετικά με τον κύκλο που κλείνει.

Παρότι ο 39χρονος είχε ανακοινώσει την αποχώρηση του από τα εθνικά του καθήκοντα, εν τέλη πείστηκε να δώσει, για τελευταία φορά, στον κόσμο της Αργεντινής το θέαμα που δίνει τόσα χρόνια. Ο 48χρονος τεχνικός ανέφερε: «Είναι το παιχνίδι του, το αξίζει και είμαι προνομιούχος που είμαι μέρος αυτού, ώστε να μπορεί να αποχαιρετήσει όπως του αξίζει, όπως θέλει. Για τον κόσμο, είναι κάτι ξεχωριστό... για τον κόσμο του ποδοσφαίρου, το να τον βλέπει για τελευταία φορά με τη γαλανόλευκη φανέλα θα κάνει πολύ δύσκολο να μην κλάψει εκείνη την ημέρα, οπότε είναι προνόμιο να βρίσκομαι εκεί. Ένας παίκτης σαν κι αυτόν το αξίζει, και προσωπικά έκανα το καθήκον μου επειδή θέλω να είμαι στο αντίο του. Δεν ξέρω αν θα είμαι εκεί αργότερα, αλλά όλοι πιέσαμε για να μπορέσει να παίξει σε αυτόν τον αγώνα. Αν αξίζει έναν φόρο τιμής, θα πρέπει να γίνει τώρα, γιατί αργότερα... η μαγεία δεν είναι η ίδια μετά από λίγο καιρό, και αυτή είναι η στιγμή για να νιώσει αυτή την στοργή».

Lionel Scaloni says now is the time for Messi to feel the love from everyone ❤️ pic.twitter.com/9C9qtWDRIx — ESPN FC (@ESPNFC) September 25, 2026

Μάλιστα τον υποστηρίζει φανερά και στην διεκδίκηση της Χρυσής Μπάλας θεωρώντας τον αναμφίβολα άξιο να την κερδίσει: «Η απάντηση είναι προφανής. Μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο που είχε, δεν υπάρχουν πολλά περισσότερα να προσθέσουμε. Είτε πρόκειται για τον καλύτερο παίκτη είτε για τον πρώτο σκόρερ, έχει ήδη έναν κάτοχο. Τα στατιστικά το λένε. Όπως λένε τα κορίτσια, δεν νομίζω ότι ανησυχεί πολύ γι' αυτό. Είναι συγκεντρωμένος στο να παίξει αυτόν τον αγώνα και να τον απολαύσει με τους οπαδούς του».

Τέλος, δήλωσε αισιόδοξος για την ανανέωση του συμβολαίου του χωρίς όμως να έχει υπάρξει κάποια συζήτηση ακόμα: «Σίγουρα θέλω να είμαι εδώ, υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να συζητήσουμε, πρέπει να καθίσω με τον πρόεδρο. Μετά από ένα τόσο συναισθηματικά φορτισμένο τουρνουά, υπάρχει πάντα η ανάγκη να ξανασκεφτούμε τα πράγματα, και, λοιπόν, θα καθίσουμε και θα δούμε. Δεν έχω καθίσει ακόμα να μιλήσω με τον πρόεδρο. Επρόκειτο να τον συναντήσω χθες, αλλά δεν μπόρεσα επειδή έπρεπε να πάω στον οδοντίατρο. Τώρα είναι στην Παραγουάη και θα καθίσουμε σύντομα. Δεν έχουμε μιλήσει ακόμα».