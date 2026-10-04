H Aργεντινή συνέτριψε την Μπουρκίνα Φάσο με 7-0 σε φιλική αναμέτρηση, ωστόσο αυτό που έπρεπε να κάνουν οι φιλοξενούμενοι μέχρι να φτάσουν στο Μπουένος Άιρες, ήταν πραγματικός άθλος.

Με το εμφατικό 7-0 διέλυσε η Αργεντινή τη Μπουρκίνα Φάσο, αλλά οι φιλοξενούμενοι αγωνίστηκαν με μία ομάδα κάτω τον 23 ετών και κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες.

Πιο συγκεκριμένα, η Μπουρκίνα Φάσο έφτασε στο Μπουένος Άιρες μόλις έξι ώρες πριν την έναρξη του αγώνα, μετά από πτήση 11 ωρών από την Καζαμπλάνκα. Η κύρια εθνική ομάδα αρνήθηκε να ταξιδέψει στην Αργεντινή, εξαιτίας προβλημάτων με την οργάνωση της πτήσης, αλλά και συγκεκριμένων οικονομικών ζητημάτων. Κάπως έτσι, αναγκάστηκε να αγωνιστεί με την ομάδα κάτω των 23 ετών



Οι Λαουτάρο Μαρτίνεζ (3'), Μουμούνι Ντιαλό (αυτογκόλ, 8'). Τζιανλούκα Πρεστιάνι (12'), Νικολάς Παζ (35'), Χουλιάν Άλβαρες (36'), Φράνκο Μασταντουόνο (57') και Τζουλιάνο Σιμεόνε (91'), συνέβαλαν στο σαρωτικό 7-0, σε ένα ματς μάλιστα που η Μπουρκίνα Φάσο είχε κατοχή μπάλας 25% και πραγματοποίησε μόνο ένα σουτ προς την εστία σε ολόκληρο τον αγώνα.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Μπουρκίνα Φάσο και όσους ήρθαν εδώ για την προσπάθεια που κατέβαλαν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο προπονητής της Αλμπισελέστε, Λιονέλ Σκαλόνι.