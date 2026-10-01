Μέσι: Το Πανεπιστήμιο του Μπουένος Άιρες τον κάνει... δόκτορα

Μετρά μία καριέρα γεμάτη διακρίσεις, επιτυχίες και φυσικά πολλά χιλιόμετρα στα γήπεδα. Σε όλη αυτή την τεράστια πορεία του Λιονέλ Μέσι, έρχεται να προστεθεί και ο τίτλος του... δόκτορα.

Δικαίως αποκαλούν τον Λιονέλ Μέσι «GOAT», καθώς λίγο πριν από το τελευταίο του παιχνίδι με την Εθνική Αργεντινής, θα προσθέσει στην τεράστια συλλογή του και τον τίτλο του «Doctor Messi».

Πιο συγκεκριμένα, το Πανεπιστήμιο του Μπουένος Άιρες (UBA) για την αθλητική, και όχι μόνο, κληρονομιά του Μέσι και τον ρόλο του στην Αργεντινή, αποφάσισε ομόφωνα να τον βραβεύσει με τον τίτλο του «Doctor Honoris Causa», την υψηλότερη τιμητική διάκριση του ιδρύματος.

Στην ανακοίνωσή του, το πανεπιστήμιο δήλωσε ότι η πορεία του Μέσι αποτελεί παράδειγμα «αριστείας, επιμονής, ταπεινότητας και ηθικής πρακτικής», ενώ ο Ρικάρντο Γκέλπι, πρόεδρος του ιδρύματος, εξήγησε ότι η αναγνώριση αυτή ξεπερνά τα επιτεύγματα στον αγωνιστικό χώρο. Περιέγραψε τον 39χρονο σούπερ σταρ μάλιστα, ως «πρέσβη της λαϊκής κουλτούρας και της εθνικής ταυτότητας της Αργεντινής».

Η συγκεκριμένη ακαδημαϊκή διάκριση, συμπίπτει με τον επόμενο αγώνα της Αργεντινής απέναντι στο Μπενίν, ο οποίος θα αποτελέσει και το «αντίο» του Μέσι από την εθνική ομάδα της χωράς, την φανέλα της οποίας φόρεσε για πάνω από δύο δεκαετίες.