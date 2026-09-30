Άπαντες αποποιούνται τις ευθύνες για τον θάνατο του Ντίεγκο Μαραντόνα λίγο πριν ξεκινήσουν οι τελικές αγόρευσεις της δίκης.

Νέο επεισόδιο στη δίκη για τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα, καθώς όπως αναφέρουν ΜΜΕ από την Αργεντινή υπάρχουν αλληλοκατηγορίες μεταξύ των επτά επαγγελματιών υγείας που δικάζονται για τον θάνατο του ποδοσφαιρικού θρύλου.

Συγκεκριμένα η ιατρική συντονίστρια Νάνσι Φορλίνι έδειξε ως υπεύθυνους τον νευροχειρουργό Λεοπόλδο Λούκε και την ψυχίατρο Αγκουστίνα Κοσάτσοφ, υποστηρίζοντας πως εκείνοι είχαν τον έλεγχο των αποφάσεων.Ενώ ακόμα ένας, ο Λούκε, από την πλευρά του, απέρριψε τις ευθύνες, τονίζοντας πως ο ρόλος του ήταν αποκλειστικά η νευροχειρουργική παρακολούθηση. Στο ίδιο μήκος κύματος και ένας ακόμα γιατρός, ο Πέδρο Ντι Σπάνια, ο οποίος υποστήριξε πως δεν ήταν ο υπεύθυνος κλινικός γιατρός και πως δεν του επετράπη να εξετάσει τον Μαραντόνα στις δύο τελευταίες επισκέψεις του.

Κάπως έτσι σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ολοι οι κατηγορούμενοι δηλώνουν αθώοι, ενώ αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης έως και 25 χρόνια. Θυμίζουμε πως οι τελικές αγορεύσεις θα ξεκινήσουν στις 8 Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθούν στις 22 του μήνα.

