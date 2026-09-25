Κάτι λιγότερο από 90 λεπτά χρειάστηκαν οι 85.000 και πλέον φίλοι της Αργεντινής, προκειμένου να εξαντλήσουν τα εισιτήρια για το τελευταίο παιχνίδι του Λιονέλ Μέσι.

Τρέλα επικράτησε στις τάξεις των Αργεντίνων φιλάθλων τα ξημερώματα της Παρασκευής (25/9), προκειμένου να βρουν έστω ένα μαγικό χαρτάκι για το τελευταίο παιχνίδι του Λιονέλ Μέσι με το εθνόσημο.

Ο Pulga θα έχει το δικό του Last Dance με την Αλμπισελέστε στις 6 Οκτωβρίου σε φιλική αναμέτρηση με το Μπενίν και το στάδιο «Μονουμεντάλ» θα είναι -προφανώς- κατάμεστο, αφού και οι 85.108 θέσεις που ήταν διαθέσιμες, καλύφθηκαν σε χρόνο dt.

Σύμφωνα με το TNTArgentina, χρειάστηκε κάτι λιγότερο από... ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι, δηλαδή 90 λεπτά, έτσι ώστε να εξαντληθούν όλα τα εισιτήρια για αυτή την ιστορική βραδιά, με το κόστος τους να κυμαίνεται μεταξύ 52 και 2000 ευρώ (μεταπώληση).

Σημειώνεται δε πως η βραδιά θα είναι ιδιαίτερη, με παρουσία όλων των ποδοσφαιριστών που ήταν στην ομάδα του 2022, όταν κατέκτησαν το Μουντιάλ στα γήπεδα του Κατάρ. Στο «Μονουμεντάλ» αναμένεται να δημιουργηθεί ένα μεγάλο κορεό προς τιμήν του Μέσι, ενώ μετά το φινάλε του αγώνα οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας θα...προσπαθήσουν να του δώσουν ένα μικρόφωνο για να απευθυνθεί στο κοινό.