Μέσι: Εξαντλήθηκαν σε χρόνο-ρεκόρ τα εισιτήρια για το τελευταίο ματς με την Αργεντινή
Τρέλα επικράτησε στις τάξεις των Αργεντίνων φιλάθλων τα ξημερώματα της Παρασκευής (25/9), προκειμένου να βρουν έστω ένα μαγικό χαρτάκι για το τελευταίο παιχνίδι του Λιονέλ Μέσι με το εθνόσημο.
Ο Pulga θα έχει το δικό του Last Dance με την Αλμπισελέστε στις 6 Οκτωβρίου σε φιλική αναμέτρηση με το Μπενίν και το στάδιο «Μονουμεντάλ» θα είναι -προφανώς- κατάμεστο, αφού και οι 85.108 θέσεις που ήταν διαθέσιμες, καλύφθηκαν σε χρόνο dt.
Σύμφωνα με το TNTArgentina, χρειάστηκε κάτι λιγότερο από... ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι, δηλαδή 90 λεπτά, έτσι ώστε να εξαντληθούν όλα τα εισιτήρια για αυτή την ιστορική βραδιά, με το κόστος τους να κυμαίνεται μεταξύ 52 και 2000 ευρώ (μεταπώληση).
Σημειώνεται δε πως η βραδιά θα είναι ιδιαίτερη, με παρουσία όλων των ποδοσφαιριστών που ήταν στην ομάδα του 2022, όταν κατέκτησαν το Μουντιάλ στα γήπεδα του Κατάρ. Στο «Μονουμεντάλ» αναμένεται να δημιουργηθεί ένα μεγάλο κορεό προς τιμήν του Μέσι, ενώ μετά το φινάλε του αγώνα οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας θα...προσπαθήσουν να του δώσουν ένα μικρόφωνο για να απευθυνθεί στο κοινό.
🚨 #ALERTA | DESPEDIDA DE MESSI SOLD OUT: ENTRADAS AGOTADAS PARA ARGENTINA 🇦🇷 VS BENÍN 🇧🇯— doble amarilla ⭐️⭐️⭐️ (@okdobleamarilla) September 24, 2026
📌 Alrededor de 85.000 personas le dirán adiós al capitán de la Selección el próximo 6 de octubre en el Monumental pic.twitter.com/Z3as4W2RrC
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