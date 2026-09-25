Μέσι: Εξαντλήθηκαν σε χρόνο-ρεκόρ τα εισιτήρια για το τελευταίο ματς με την Αργεντινή

Μέσι: Εξαντλήθηκαν σε χρόνο-ρεκόρ τα εισιτήρια για το τελευταίο ματς με την Αργεντινή

Μανώλης Μακρόπουλος
Μέσι: Εξαντλήθηκαν σε χρόνο-ρεκόρ τα εισιτήρια για το τελευταίο ματς με την Αργεντινή

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Κάτι λιγότερο από 90 λεπτά χρειάστηκαν οι 85.000 και πλέον φίλοι της Αργεντινής, προκειμένου να εξαντλήσουν τα εισιτήρια για το τελευταίο παιχνίδι του Λιονέλ Μέσι.

Τρέλα επικράτησε στις τάξεις των Αργεντίνων φιλάθλων τα ξημερώματα της Παρασκευής (25/9), προκειμένου να βρουν έστω ένα μαγικό χαρτάκι για το τελευταίο παιχνίδι του Λιονέλ Μέσι με το εθνόσημο.

Ο Pulga θα έχει το δικό του Last Dance με την Αλμπισελέστε στις 6 Οκτωβρίου σε φιλική αναμέτρηση με το Μπενίν και το στάδιο «Μονουμεντάλ» θα είναι -προφανώς- κατάμεστο, αφού και οι 85.108 θέσεις που ήταν διαθέσιμες, καλύφθηκαν σε χρόνο dt.

Σύμφωνα με το TNTArgentina, χρειάστηκε κάτι λιγότερο από... ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι, δηλαδή 90 λεπτά, έτσι ώστε να εξαντληθούν όλα τα εισιτήρια για αυτή την ιστορική βραδιά, με το κόστος τους να κυμαίνεται μεταξύ 52 και 2000 ευρώ (μεταπώληση).

Δείτε Επίσης

Μέσι: Το συγκινητικό βίντεο για το Last Dance με την Αργεντινή (vid)
image

Σημειώνεται δε πως η βραδιά θα είναι ιδιαίτερη, με παρουσία όλων των ποδοσφαιριστών που ήταν στην ομάδα του 2022, όταν κατέκτησαν το Μουντιάλ στα γήπεδα του Κατάρ. Στο «Μονουμεντάλ» αναμένεται να δημιουργηθεί ένα μεγάλο κορεό προς τιμήν του Μέσι, ενώ μετά το φινάλε του αγώνα οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας θα...προσπαθήσουν να του δώσουν ένα μικρόφωνο για να απευθυνθεί στο κοινό.

 
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    Τελευταία Νέα