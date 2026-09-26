Η Εθνική Ελπίδων κατάφερε να επικρατήσει της Γεωργίας στην Τιφλίδα με 3-0 και έμεινε... ζωντανή στην μάχη ακόμα και για την πρωτιά ή και την καλύτερη δεύτερη θέση που δίνουν το απευθείας εισιτήριο για την τελική φάση του Euro U21.

Με δύο φάσεις στην αρχή του αγώνα που ξεκίνησαν από κόρνερ, σε αριστερή και δεξιά πλευρά, η Εθνική Ελπίδων κατάφερε να πετύχει δύο γρήγορα γκολ κόντρα στην Γεωργία στην Τιφλίδα και να πάρει μια πολύτιμη νίκη στα προκριματικά του Euro U21 επικρατώντας με 3-0 της αντιπάλου της.

Και λέμε πολύτιμη γιατί η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη έμεινε ζωντανή αρχικά για το θαύμα της πρωτιάς, καθώς η Γερμανία δύσκολα θα χάσει βαθμό οπότε θα τερματίσει αυτή πρώτη. Ενώ με δεδομένο το ότι προκρίνεται απευθείας και ο καλύτερος δρόμος, με το τρίποντο αυτό συνεχίζει την μεγάλη μάχη με την Ιταλία για την θέση αυτή.

Πως ξεκίνησε η Εθνική

Όσον αφορά τον σχηματισμό της Εθνικής του Γιάννη Ταουσιάνη, κάτω από τα δοκάρια ήταν ο Μοναστηρλής, στα άκρα της άμυνας οι Κουτσογούλας και Άλεν και οι Αλεξίου, Καλογερόπουλος στα στόπερ. Στον χώρο της μεσαίας γραμμής ήταν οι Κοντούρης και Μπακούλας, με τον Γκούμα να κινείται μπροστά τους σε πιο επιθετικό ρόλο. Στην επίθεση, ο Πνευμονίδης και ο Παπακανέλλος στα δύο άκρα, ενώ στην κορυφή βρέθηκε ο Μύθου.

Δύο γκολ μέσα στο πρώτο τέταρτο

Όπως αναφέραμε το ξεκίνημα της Εθνικής ήταν ιδανικό με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να καταφέρνει να πετύχει δύο γκολ μέσα στο πρώτο τέταρτο. Αρχικά στο 6' μετά από κόρνερ η μπάλα έφτασε έξω από την περιοχή των γηπεδούχων με τον Γκούμα να βρίσκει ωραία τον Άλεν και αυτός με ωραία προσποίηση και σουτ να κάνει το 0-1.

Επτά λεπτά αργότερα, κερδίσαμε και πάλι κόρνερ, οι Γεωργιανοί έδιωξαν όχι και τόσο μακριά και ο Μπακούλας με δυνατό σουτ την έστειλε και πάλι στα δίχτυα κάνοντας στο 13' το 0-2. Ένα σκορ που έμεινε ως το τέλος του ημιχρόνου με την Εθνική στο διάστημα αυτό να κάνει αναγκαστική αλλαγή με τον Κοντούρη να αφήνει τη θέση του στον Αλμύρα.

Δύο μεγάλες ευκαιρίες και 0-3 από τον Πνευμονίδη

Στο δεύτερο ημίχρονο η Γεωργία προσπάθησε να απειλήσει την Εθνική χωρίς όμως να τα καταφέρει. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έφτασε δύο φορές κοντά στο γκολ με τον Άλεν και τον Παπακανέλλο που αστόχησαν από εξαιρετική θέση, αλλά στο 65' ο Πνευμονίδης με ωραία προσπάθεια και αφού πρώτα η προσπάθεια του Παπακανέλλου σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι διαμόρφωσε το τελικό 0-3 για την Εθνική μας.

Οι συνθέσεις του αγώνα

Γεωργία: Μπερουασβίλι, Τσετσκλατζέ(82' Τσουμπινίτζε), Μπούκια, Αμισουλασβίλι, Ναριμανίτζε, Μπασιλάτζε, Ντανιάνι, Λορντκιπανίτζε(82' Κβαρατσκέλια), Τζαπαρίτζε(73' Ρομπακίτζε), Ντεϊσάτζε(62' Τσικοβάνι), Σαλία(73' Πεϊκρισβίλι)

Ελλάδα: Μοναστηρλής, Άλεν, Αλεξίου, Καλογερόπουλος, Κουτσογούλας(46' Κάτρης), Γκούμας(73' Μπρέγκου), Κοντούρης(26' Αλμύρας), Μπακούλας(62' Αποστολάκης), Πνευμονίδης, Μύθου(73' Θεοδοσουλάκης), Παπακανέλλος