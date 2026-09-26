Η Εθνική επικράτησε της Γεωργίας με 3-0, εξασφάλισε την 2η θέση και θα παλέψει με την Ιταλία ή και την Πολωνία για την καλύτερη δεύτερη που δίνει το απευθείας εισιτήριο για το Euro U21. Το πρόγραμμα των τριών ομάδων.

Χωρίς να συναντήσει το παραμικρό πρόβλημα η Εθνική Ελπίδων πέρασε από την Τιφλίδα επικρατώντας με 3-0 της Γεωργίας. Μια νίκη που της εξασφάλισε αρχικά την 2η θέση στον όμιλο, καθώς ναι μεν έχει μαθηματικές ελπίδες και για την πρωτιά, αλλά θα πρέπει να στραβοπατήσει η Γερμανία, κάτι που φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο.

Και ως δεύτερη ωστόσο η Εθνική θα παλέψει για να είναι η καλύτερη δεύτερη και να πάρει το απευθείας εισιτήριο για την τελική φάση του Euro U21 που θα διεξαχθεί το 2027. Ουσιαστικά φαίνεται να παλεύει με την Ιταλία, καθώς έχουν και οι δύο ομάδες από 21 βαθμούς, ενώ δεν αποκλείεται να παλέψει και με την Πολωνία, μιας και στην τελευταία αγωνιστική οι Ιταλοί υποδέχονται τους Πολωνούς που έχουν 24 βαθμούς.

Πως περνάει σίγουρα

Αρχικά η Εθνική περνάει σίγουρα ως καλύτερη δεύτερη αν κερδίσει τα δύο παιχνίδια που της απομένουν με Λετονία εντός και με Βόρεια Ιρλανδία εκτός έδρας και στην τελευταία αγωνιστική του πέμπτου ομίλου το Ιταλία – Πολωνία λήξει χωρίς νικητή ή αν κερδίσουν οι Πολωνοί. Αν κερδίσουν οι Ιταλοί θα πρέπει να δούμε ποιος από τους δύο θα βγει πρώτος (στην πρώτη τους αναμέτρηση η Πολωνία νίκησε με 2-1) και με ποιον θα βγάλουμε τα μαθηματικά για τις διαφορές τερμάτων.

Το πρόγραμμα των τριών ομάδων

Πάμε τώρα να δούμε τα δύο παιχνίδια που απομένουν και στις τρεις ομάδες, αλλά και τις έως τώρα βαθμολογίες τους.

Τα δύο παιχνίδια της Εθνικής

Η Εθνική με την οποία θα ξεκινήσουμε θα παίξει την 1/10 με την Λετονία εντός έδρας και στις 6/10 με την Βόρεια Ιρλανδία εκτός.

01/10/26 Ελλάδα – Λετονία

06/10/26 Βόρεια Ιρλανδία – Ελλάδα

Τα δύο παιχνίδια της Ιταλίας

Η Ιταλία παίζει την 1η Οκτωβρίου με την Αρμενία εκτός και στις 5 θα υποδεχθεί την Πολωνία,

1/10 Αρμενία – Ιταλία

5/10 Ιταλία – Πολωνία

Τα δύο ματς της Πολωνίας

Τέλος επειδή δεν είναι διόλου απίθανο να δούμε την Πολωνία ως δεύτερη του 5ου ομίλου, οι Πολωνοί παίζουν στις 30 Σεπτεμβρίου με την Σουηδία εντός έδρας και στις 5 Οκτωβρίου με την Ιταλία εκτός.

30/9 Πολωνία – Σουηδία

5/10 Ιταλία Πολωνία

Βαθμολογία 5ου ομίλου

1. Πολωνία 24 (23-2)

2. Ιταλία 21 (25-5)

Η βαθμολογία του 6ου ομίλου

2. Ελλάδα 21 (24-4)

Τα κριτήρια ισοβαθμίας

1. Βαθμοί στα μεταξύ τους παιχνίδια (head-to-head)

2. Διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους παιχνίδια

3. Γκολ που σημείωσαν στα μεταξύ τους παιχνίδια

4. Αν περισσότερες από δύο ομάδες ισοβαθμούν και, αφού εφαρμοστούν τα παραπάνω, κάποιες παραμένουν ισόβαθμες, τότε επαναλαμβάνονται τα κριτήρια 1-3 μόνο γι’ αυτές τις ομάδες

5. Διαφορά τερμάτων σε όλα τα παιχνίδια του ομίλου

6. Γκολ που σημείωσαν σε όλα τα παιχνίδια του ομίλου

7. Εκτός έδρας γκολ σε όλα τα παιχνίδια του ομίλου

8. Νίκες σε όλα τα παιχνίδια του ομίλου

9. Εκτός έδρας νίκες σε όλα τα παιχνίδια του ομίλου

10. Βαθμολογία Fair Play (-1 πόντος για κάθε κίτρινη, -3 πόντοι για κόκκινη που προήλθε από δεύτερη κίτρινη, -4 πόντοι για απευθείας κόκκινη, -5 κίτρινη κάρτα και στη συνέχεια απευθείας κόκκινη κάρτα)

11. Θέση στο ranking της UEFA που χρησιμοποιήθηκε για την κλήρωση των ομίλων