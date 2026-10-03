Ο φιλικός αγώνας της Αργεντινής με τη Μπουρκίνα Φάσο στο Μπουένος Άιρες παραμένει αμφίβολο, λόγω προβλημάτων στην... αερομεταφορά.

Η φιλική αναμέτρηση της Αργεντινής εναντίον της Μπουρκίνα Φάσο τα ξημερώματα της Κυριακής (04/10) «κρέμεται» από μια κλωστή, μετά από σοβαρές ταξιδιωτικές αναταραχές που άφησαν την αποστολή των επισκεπτών εγκλωβισμένη στο Μαρόκο.

Οι Αφρικανοί έμειναν ακινητοποιημένοι στο διεθνές αεροδρόμιο της Καζαμπλάνκα για πολλές ώρες, αφού η αρχική πτήση που είχαν ναυλώσει για τις 30 Σεπτεμβρίου ακυρώθηκε ξαφνικά χωρίς προειδοποίηση. Παρόλο που τελικά κανονίστηκε μια επείγουσα αναχώρηση αργά το βράδυ της Παρασκευής (02/10), ένα εξαντλητικό υπερατλαντικό ταξίδι δεν αφήνει ουσιαστικά καθόλου χρόνο πριν από την έναρξη του αγώνα στο Μπουένος Άιρες.

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του δημοσιογράφου, Ρομέν Μολίνα, αρκετοί παίκτες της Μπουρκίνα Φάσο αρνήθηκαν να ταξιδέψουν στην έκτακτη πτήση εν μέσω ανεπίλυτων εσωτερικών διαφορών και έτσι η ομοσπονδία της χώρας αναγκάστηκε να προσθέσει στην αποστολή μερικούς παίκτες της ομάδας κ23.

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«Η εθνική ομάδα της Μπουρκίνα Φάσο θα αναχωρήσει απόψε για την Αργεντινή με ιδιωτική πτήση για να αγωνιστεί αύριο. Παρ' όλα αυτά, ορισμένοι παίκτες έχουν εγκαταλείψει το στρατόπεδο και δεν θα κάνουν το ταξίδι λόγω οργανωτικών ζητημάτων και ορισμένων οικονομικών ζητημάτων», έγραψε σε ανάρτηση του στον προσωπικό του λογαριασμό στο «X».

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Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της αφρικανικής χώρας (FBF) από την πλευρά της, εξέδωσε επίσης επίσημη ανακοίνωση επιβεβαιώνοντας την υλικοτεχνική βλάβη που έχει προκαλέσει σημαντικό δισταγμό στην ομάδα.

«Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Μπουρκίνα Φάσο επιθυμεί να ενημερώσει το εθνικό κοινό, τους οπαδούς των «Etalons» και τους συνεργάτες της για την κατάσταση που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η αποστολή της Μπουρκίνα Φάσο στο Μαρόκο, στο πλαίσιο του ταξιδιού της στο Μπουένος Άιρες για τον διεθνή φιλικό αγώνα μεταξύ Αργεντινής και Μπουρκίνα Φάσο, που έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 στις 00:00 GMT».

«Το ταξίδι της εθνικής ομάδας των ανδρών διακόπηκε αφού η εταιρεία τσάρτερ ακύρωσε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, την πτήση που είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 30 Σεπτεμβρίου. Αυτή η ακύρωση ανάγκασε σε αναδιοργάνωση του ταξιδιωτικού δρομολογίου της αντιπροσωπείας», αναφέρει η FBF.

Αντιμετωπίζοντας την προσπάθειά τους μαζί με τις κυβερνητικές αρχές για την επίλυση της κρίσης, η ομοσπονδία πρόσθεσε: «Από τότε που συνέβη το περιστατικό, το Υπουργείο Αθλητισμού, η Ομοσπονδία και η Πρεσβεία έχουν κινητοποιηθεί για να βρουν, το συντομότερο δυνατό, μια λύση που θα επέτρεπε στην αντιπροσωπεία να συνεχίσει το ταξίδι της στο Μπουένος Άιρες. Έχουν διερευνηθεί αρκετές επιλογές για την αναβολή της αναχώρησης, αλλά ορισμένοι περιορισμοί, ιδίως που σχετίζονται με τον χρόνο ταξιδιού, έχουν προκαλέσει απροθυμία στους παίκτες».

Οι διοργανωτές προσπαθούν ακόμη να διατηρήσουν τον αγώνα. Εάν τελικά ακυρωθεί, η Αργεντινή θα στραφεί στον φιλικό αγώνα της Τετάρτης (07/10) εναντίον του Μπενίν, το οποίο έχει οριστεί ως η επίσημη αποχαιρετιστήρια εμφάνιση του Λιονέλ Μέσι με την «Αλμπισελέστε».