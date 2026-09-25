Ο Μόργκαν Ρότζερς μίλησε στο podcast CFC unlocked, αναφέροντας πως ναι μεν ο αγαπημένος του παίκτης είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο, όμως έπαθε «πλάκα» όταν αντιμετώπισε τον Λιονέλ Μέσι.

Τον Λιονέλ Μέσι επέλεξε να αποθεώσει με δηλώσεις του στο podcast CFC unlocked ο Μόργκαν Ρότζερς της Τσέλσι, παρότι τα λόγια του άρχισαν με το όνομα του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο χαφ των μπλε, που αποτελεί την ακριβότερη μεταγραφή Άγγλου στην ιστορία του ποδοσφαίρου, αφού οι Λονδρέζοι δαπάνησαν περί τα 138 εκατ. ευρώ το καλοκαίρι που μας πέρασε για να τον αγοράσουν από την Άστον Βίλα, δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για τον Αργεντίνο μάγο.

Αφού εξήγησε πως ο CR7 είναι ο αγαπημένος του ποδοσφαιριστής, ο Ρότζερς μίλησε με θευμασμό για τον Μέσι, αναφέροντας πως... σοκαρίστηκε με το πως έπαιζε ο 39χρονος Αργεντίνος, στον -σχετικά- πρόσφατο ημιτελικό του Μουντιάλ όπου τον αντιμετώπισε και... αναρωτιόταν πως ήταν ο Pulga στο prime του.

«Ο Ρονάλντο είναι ο αγαπημένος μου παίκτης, αλλά, αντιμετώπισα τον Μέσι στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Είναι 39 ετών· δεν μπορούσα να το πιστέψω, δεν μπορούσα να το πιστέψω.

Δεν μπορώ να φανταστώ πως ήταν στο prime του. Δεν υπήρχε απολύτως τίποτα που να μπορούσες να κάνεις απέναντί ​​του, ήταν αδύνατο να τον αντιμετωπίσεις.

Άλλωστε, σε εκείνο το παιχνίδι ήταν σχεδόν αδύνατο να κάνεις το οτιδήποτε, κι ας είναι 39 ετών και να έχει μόλις αποσυρθεί από το διεθνές ποδόσφαιρο — ήταν το προτελευταίο παιχνίδι της καριέρας του».