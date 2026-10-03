Οι εργασίες που λαμβάνουν χώρα στον Βοτανικό αναφορικά με το γήπεδο του Παναθηναϊκού και τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη έχουν πλέον στην ουσιαστική κατασκευή τους.

Ο Παναθηναϊκός έδωσε ένα update σχετικά με το πως πηγαίνουν τα πράγματα στον Βοτανικό σχετικά τόσο με το γήπεδο που κατασκευάζεται για τη ποδοσφαιρική ομάδα όσο και με τις εγκαταστάσεις της... μάνας του λόχου.

Μετά την ολοκλήρωση των πρόδρομων εργασιών και της προετοιμασίας του χώρου, το έργο έχει πλέον εισέλθει στην κύρια κατασκευαστική του φάση. Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες επέκτασης των εκσκαφών και εξυγίανσης του εδάφους θεμελίωσης, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες θεμελίωσης και κατασκευής του φέροντος οργανισμού.

Στο εργοτάξιο αναπτύσσονται εργασίες σκυροδέτησης και τοποθέτησης οπλισμών για την κατασκευή των θεμελιώσεων των επιμέρους τμημάτων του συγκροτήματος, με την πρόοδο των εργασιών να αποτυπώνεται πλέον εμφανώς στον χώρο.

Οι νέες εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού έχουν σχεδιαστεί ως ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο αθλητικό συγκρότημα. Μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνουν Κεντρικό Κλειστό Γυμναστήριο – Αρένα Πολλαπλών Χρήσεων, βοηθητικό Γυμναστήριο – Προπονητήριο και ανοικτό κολυμβητήριο, καθώς και χώρους προπόνησης και εκγύμνασης για επιμέρους αθλήματα και τις απαραίτητες υποστηρικτικές εγκαταστάσεις.

Ως γνωστόν το σύνολο της χρηματοδότησης για τη μελέτη και την κατασκευή των εγκαταστάσεων έχει αναλάβει η ΑΕΠ Ελαιώνα Α.Ε., εταιρεία στην οποία η Alpha Bank και η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχουν με ίσα ποσοστά.

Η εξέλιξη των εργασιών σηματοδοτεί τη μετάβαση του έργου από το στάδιο της προετοιμασίας στην ουσιαστική κατασκευή των νέων αθλητικών εγκαταστάσεων, οι οποίες αποτελούν βασικό τμήμα της συνολικής ανάπλασης της περιοχής του Βοτανικού.