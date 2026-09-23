Το Gazzetta σας παρουσιάζει τους παίκτες που ξεχώρισαν στο κομμάτι της απειλής για τον Παναθηναϊκό στα πρώτα 13 ματς της σεζόν με τη βοήθεια του Wyscout.

Ο Παναθηναϊκός έκανε μία αρκετά καλή αρχή στο πρώτο αυτό κομμάτι της σεζόν μέχρι τη διακοπή των εθνικών ομάδων, καταφέρνοντας να είναι πρώτος στο πρωτάθλημα έχοντας κάνει το 5/5 (7/7 στην Ελλάδα αν μετρήσουμε και το Κύπελλο) και εξασφαλίζοντας την παρουσία του στη League Phase του Conference League μέσω των προκριματικών, όπου έκανε 3/3 προκρίσεις απέναντι σε Πάκσι, ΤΣΣΚΑ 1948 και Χράντετς Κράλοβε.

Οδηγός σ' αυτό το πρώτο μέρος ήταν η παραγωγικότητα των «πράσινων» και η επιθετική τους λειτουργία. Το «τριφύλλι» σ' αυτά τα πρώτα 13 ματς σε Ελλάδα και Ευρώπη είχε 26 γκολ, ήτοι δύο γκολ κατά μέσο όρο, κάτι που δικαιολογούταν και με το παραπάνω από τις τελικές που δημιουργούσε, οι οποίες άξιζαν 2,28xG ανά ματς με τα πέναλτι και 1,99 αν τα αφαιρέσουμε.

Πέρα από τη νέα επιθετική κατεύθυνση που έδωσε ο Νίστρουπ στο παιχνίδι του, σημαντικό ρόλο έπαιξε και η ενίσχυση της ομάδας, αφού ήρθαν παίκτες με τεράστια ποιότητα στην επίθεση, που έχουν τη δυνατότητα τόσο να εκτελούν όσο και να δημιουργούν (π.χ. Ουναΐ, Λιβάι).

Αυτοί βρήκαν κάποιους εξίσου ποιοτικούς που υπήρχαν στο ρόστερ (π.χ. Τεττέη, Αντίνο) και οι οποίοι ανέβασαν περαιτέρω την απόδοσή τους, λειτουργώντας εμφανώς καλύτερα τώρα που υπηρετούν την ποδοσφαιρική φιλοσοφία του Δανού κόουτς.

Πρωτιές για Ντέσερς και Λιβάι, που βρίσκονται οι Τεττέη, Ταμπόρδα και Ουναΐ

Πάμε, λοιπόν, με τη βοήθεια του Wyscout να κάνουμε τις συγκρίσεις και να δούμε ποιοι από τους παίκτες του Παναθηναϊκού, που συμμετέχουν περισσότερο στο επιθετικό κομμάτι, είναι οι πιο απειλητικοί.

Προσοχή. Εδώ δεν εξετάζουμε τις ευκαιρίες που φτιάχνουν, αλλά μόνο εκείνες στις οποίες εκτελούν, δηλαδή είναι οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές ενώ στα νούμερα που θα δείτε παρακάτω δεν υπολογίζονται τα πέναλτι.

Βλέπουμε πως ο ποδοσφαιριστής με τα περισσότερα σουτ είναι ο Λιβάι Γκαρσία με 30, με τον Τεττέη να έπεται με 25 και τον Αντίνο με 20. Μία...ανάσα από τον συμπατριώτη του είναι ο Ταμπόρδα με 19.

Πιο απειλητικός είναι σαν αξία του συνόλου των ευκαιριών είναι ο σέντερ φορ από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο με 4,11xG, με τον Ντέσερς να ακολουθεί με 3,71 και τον Τεττέη να είναι στα όρια του 3 (2,94).

Αν αξιολογήσουμε την επίδοση αυτή ανά αγώνα βλέπουμε πως ο Λιβάι διατηρεί την πρωτιά του έχοντας 0,46xG ανά ματς. Στο «κατώφλι» του βρίσκεται ξανά ο Νιγηριανός φορ με 0,41. Όλοι οι υπόλοιποι είναι κάτω από 0,3. Ο Τεττέη είναι πιο κοντά από τους υπόλοιπους με 0,29, με τον Ταμπόρδα στο 0,27 και τους Ουναΐ-Αντίνο στο 0,23.

Κοιτώντας εξατομικευμένα την αξία σε xG που έχει η κάθε τελική κάθε παίκτη βλέπουμε πως ο ποδοσφαιριστής, που είναι πραγματικά ο πιο επικίνδυνος απ' όλους είναι ο Σίριλ Ντέσερς με 0,22xG ανά σουτ. Κι έχει μάλιστα αρκετά καλή διαφορά από τους συμπαίκτες του.

Στη δεύτερη θέση υπάρχει έκπληξη με τον Ραστόντερ να είναι στο 0,16 κι έπειτα έχουμε τριπλή ισοβαθμία μεταξύ των Λιβάι, Ταμπόρδα και Αντίνο με 0,14. Εξέλιξη που είναι φυσιολογική αν σκεφτεί κανείς πως οι πρώτοι δύο έχουν αυτό το στυλ του φορ που κινείται περισσότερο μέσα στην περιοχή ψάχνοντας την εκτέλεση, ακόμη και με μία επαφή, ει δυνατόν.

Αναλυτικά όλα τα δεδομένα

Παίκτης Σουτ xG xG ανά αγώνα xG ανά σουτ Λεπτά συμμετοχής Ουναΐ 10 1,14 0,23 0,11 226 Κάνγκουα 14 1,24 0,18 0,09 474 Λιβάι 30 4,11 0,46 0,14 702 Ραστόντερ 10 1,6 0,16 0,16 326 Ντέσερς 17 3,71 0,41 0,22 413 Ταμπόρδα 19 2,67 0,27 0,14 624 Τεττέη 25 2,94 0,29 0,12 689 Αντίνο 20 2,78 0,23 0,14 916 Γιάγκουσιτς 12 1,29 0,16 0,11 463 Πελίστρι 6 0,39 0,04 0,07 424

Ποια είναι όμως η αποτελεσματικότητά τους αυτή τη στιγμή;

Η ειρωνεία εδώ είναι πως ο Λιβάι, που είναι πρώτος στις περισσότερες κατηγορίες αναφορικά με την απειλή είναι ταυτόχρονα και ο λιγότερο αποτελεσματικός και μάλιστα με διαφορά, αφού έχει σημειώσει 3,11 γκολ λιγότερα απ' ότι αναμενόταν.

Ο καλύτερος στη συγκεκριμένη κατηγορία είναι ο Τεττέη, αφού έχει σημειώσει 2,06 γκολ παραπάνω απ' όσα αναλογούν στις τελικές τους δείχνοντάς πως είναι ένας ποδοσφαιριστής που πετυχαίνει δύσκολα γκολ, έχοντας και τη ρέντα που χρειάζεται σ' αυτά.

Σημείωση: Δεν υπολογίζουμε τα γκολ από πέναλτι, ούτε και τα xG τους.